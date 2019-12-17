MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kâbus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak Türkiye’nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır."

MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli: "Siyasetin defolu ve lekeli y\u00fczleri, maskelenmi\u015f k\u00e2bus senaryolar\u0131yla bir kez daha sahneye \u00e7\u0131karak T\u00fcrkiye\u2019nin s\u0131rt\u0131na han\u00e7er sokmak amac\u0131yla pozisyon alm\u0131\u015flard\u0131r."PARTNER D\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel k\u0131z\u0131! As\u0131l mesle\u011fini duyan \u015foke olduBakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kaymakc\u0131: 2020'de AB ili\u015fkilerinde yeni bir sayfa a\u00e7ma f\u0131rsat\u0131m\u0131z varDevlet Bah\u00e7eli'den 'yeni parti' tepkisi