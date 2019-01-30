IHAAW144019-SIY/30-01-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa kararıyla ilgili, “Bu fazilet ve erdemli bir davranıştır. Çok propaganda tesiri altında kalmayan güçlü bir iradedir” dedi.

30.01.2019 14:40:19 TSI

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