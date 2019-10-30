MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Temsilciler Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili yaptırım kararları, ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesi izah ve ifadesi olmayan çarpıklıktır."

