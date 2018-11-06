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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk milletini tartışmak, Türk ve Türkçülük üzerinden kara kampanyalar düzenlemek; düşmana koz vermek, emperyalizme selam yollamaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türk milletini tartışmak, Türk ve Türkçülük üzerinden kara kampanyalar düzenlemek; düşmana koz vermek, emperyalizme selam yollamaktır."


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