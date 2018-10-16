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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin değerini bir papaza indiren, Türkiye'ye bakışını bir papazla eşitleyen bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez. Unutulmasın ki bizi adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz, göremeyiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin değerini bir papaza indiren, Türkiye'ye bakışını bir papazla eşitleyen bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez. Unutulmasın ki bizi adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz, göremeyiz."


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