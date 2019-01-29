IHAAW185647-SIY/27-01-2019
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Zillette hayır, umut, gelecek yoktur. Cumhur ittifakı zilleti silip süpürecektir. Milli beka için Cumhur ittifakının varlığına kanaat getirdik. Zilleti her seviyede etkisizleştirmek için kutlu bir sefere çıktık.”
27.01.2019 18:56:47 TSI
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