"MHP Genel Başkanı emir almaz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP'nin Genel Başkanı hiçbir yerden emir almaz. Bunun dışında Türkiye'de siyaset yapan herhangi bir kimsenin ne içerideki ne de dışarıdaki hain odaklardan emir almasına da müsaade etmez." değerlendirmesini yaptı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin hassasiyetlerinin, ihtiyaçlarının tam karşısında bir yayın politikasına sahip olan ve milli duruş sergileyenlerin dışındaki herkese kucak açan Fox TV'nin gece gündüz demeden bu kirli yayınlarına devam ettiğini" kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu sabah katıldığı "Çalar Saat" programında siyasetin seviyesini, usulünü hiçe sayan bir yayına imza atıldığını savunan Büyükataman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi hareket işgal edilemeyen, işgal edilmek bir yana surlarına gedik dahi açılamayan son kale, milli inancın cevheridir. Bu sebeple içerideki ve dışarıdaki Türklük düşmanlarının devamlı taarruzuna muhatap olmak şerefine nail olan, daima hazır ve tetikte bir mücadele karargahıdır.

Bu karargahın başkomutanı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye dil uzatmaya yeltenen bu hanımefendi eline tutuşturulan ezberlerle ve CHP ağzıyla sürekli aynı şeyi tekrarlamaktadır. Papağanların dahi kendini geliştirdiği, kapasitesini zorladığı bu çağda bülbül süsü verilmiş kargaların hükmü yoktur. Söylediği sözlere verilen cevapları okumayan, dinlemeyen, bu sebeple de daima başa saran bu zihniyet Türk milletine vakit kaybettirmekten, fitne, fesat üretmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Pensilvanya ile yatıp Kandil'le uyananlar, terör örgütlerini meşru gösterme gayretleri içerisine girenler; bet sesliler korosunun temsilcileridir."