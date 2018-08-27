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MHP Genel Merkezi önünde polis memuru yaralandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 15:53 | Son Güncelleme

MHP Genel Merkezi önünde nöbet tutan polis memuru tabancayla vurularak yaralandı.

ANKARA, (DHA) - MHP Genel Merkezi önünde nöbet tutan polis memuru tabancayla vurularak yaralandı. İlk belirlemelere göre polis memuru, temizlemek istediği silahının ateş alması sonucu vurularak yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

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