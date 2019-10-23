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MHP Genel Merkezi’nde Turan İlteber Yalçın için mevlit okundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ankara Kalesi’nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın için MHP Genel Merkezi’nde mevlit okutuldu.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın’ın vefatının 7’nci gününde mevlit okutuldu.

Ankara Kalesi’nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın için MHP Genel Merkezi’nde mevlit okutuldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın’ın vefatının 7’nci gününde mevlit okutuldu. Ankara Altındağ’da bulunan Ankara Kalesi’nin surlarından yaklaşık 70 metre aşağıdaki kayalıklara düşen oğlu için okunan mevlitte Semih Yalçın taziyeleri kabul etti. Mevlide çok sayıda MHP’li katıldı.

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