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MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Bahçeli hakkında psikolojik harekat tertip edilmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:45 | Son Güncelleme

"Dün haksız bir şekilde Alparslan Türkeş'i hedef tahtasına oturtan zihniyetin bugün Devlet Bahçeli’ye saldırması şaşırılacak şey değildir"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sistemli bir psikolojik harekat tertip edildiğini" savundu.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, kurulduğu günden bu yana MHP'nin Türk siyasetinde önemli hizmetler gördüğünü, Milliyetçi Hareket'in demokrasiden asla taviz vermediğini ifade etti.

MHP'nin halkın demokratik haklarının kullanılmasının engellenmesine ve Türk demokrasisine dışarıdan müdahale teşebbüslerine tek başına da kalsa karşı durduğunu vurgulayan Büyükataman, "Gerek kurucu Genel Başkanımız merhum Alparslan Türkeş ve gerekse Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türk demokrasisine değer katan tutumları sebebiyle Türk düşmanlarının hedefi olmuştur. Dün haksız bir şekilde Alparslan Türkeş'i hedef tahtasına oturtan zihniyetin bugün Devlet Bahçeli'ye saldırması şaşırılacak şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu iradenin kanlı teşebbüsün başarıya ulaşmamasında önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Büyükataman şunları kaydetti:

"15 Temmuz'daki işgal teşebbüsünün başarılı olacağından şüphesi olmayan ve siyasi hesaplarını buna göre yapan çevrelerin ezberi böylece bozulmuştur. Yine efendilerinin tükürüklerini, kalemlerine mürekkep yapan sözde gazeteciler, açlıktan telef olmak üzereyken efendileri kendilerine yeni bir görev vermiştir. Sayın Genel Başkanımızı siyasetin dışına çekmek üzerine kurgulanmış demokrasi dışı bir oyunun sahneye konmak istendiği gün gibi açıktır. Uzunca bir süredir Sayın Genel Başkanımız hakkında yazılan hadsiz sözler ve maksadını aşan yorumlar tek bir kaynağın ürünüdür. Genel Başkanımızın tedavi süreci devam ederken ortaya atılan iddialar, bir gazetecilik ürünü değil malum bir merkezin kalemşörlerinin kişisel temennilerinden ibarettir.

ABD Büyükelçiliğinden tutun, kaçkın FETÖ'cülere, YouTube yayınlarından tutun, kağıt israfı gazetelere kadar Sayın Genel Başkanımız hakkında sistemli bir psikolojik harekat tertip edilmiştir. Saçma sapan isimleri Milliyetçi Hareket'in yeni genel başkanı olarak teklif etmeye kalkan aklıevveller dahi yazılı ve görsel basında kendilerine yer bulabilmiştir. Bu çevrelerin bu kalleş tavırlarla bir diğer maksadı sinir uçlarıyla oynamak suretiyle milliyetçi camiayı tahrik etmek olmuştur. Türk milliyetçileri bu süreçte Genel Başkanlarının yanında Bozkurtça durmak suretiyle diş gösteren köpeklere hadlerini bildirmiştir. Devlet Bahçeli ise bu kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir."

- Erken seçim tartışmaları

Erken seçim tartışmalarına da değinen Büyükataman, "Bazı bakanların değiştirileceği tartışmalarına son veren Sayın Genel Başkanımızın 'erken seçime ihtiyaç olmadığı' açıklaması bu tartışmanın da siyasetin gündeminden çıkmasını sağlamıştır. İhanet şebekelerinin her hamlesini boşa çıkartan bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra hazır kıta bekleyen kiralık kalemler kendisine yeniden saldırmaya başlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Gazetelerde ve sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili üslupsuz ifadeler kullanıldığını belirten Büyükataman, "Zaman zaman tek tek isimlerini verdiğimiz, zaman zaman da yazılarını alıntılamak suretiyle kendilerini deşifre ettiğimiz toplum sağlığına zararlı bu tipleri uyarıyoruz, 'Ya bir siyasi partiye katılın ve karşımıza bu şekilde siyasetçi kimliğinizle çıkın ya da dosdoğru gazetecilik yapın.' Yok, biz her ikisini birden yapacağız diyorsanız aldığınız cevaplara ağlarken gazeteciliğinizden dem vurmayın." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

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