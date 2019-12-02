HABER

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan dikkat çeken 'Devlet Bahçeli' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 12:45 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sistemli bir 'psikolojik harekat' tertip edildiğini savundu. Büyükataman, "Saçma sapan isimleri Milliyetçi Hareket'in yeni genel başkanı olarak teklif etmeye kalkan aklıevveller dahi yazılı ve görsel basında kendilerine yer bulabilmiştir. Devlet Bahçeli ise bu kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan dikkat çeken 'Devlet Bahçeli' açıklaması

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, yazılı açıklamasında, kurulduğu günden bu yana MHP'nin Türk siyasetinde önemli hizmetler gördüğünü, Milliyetçi Hareket'in demokrasiden asla taviz vermediğini ifade etti.

'BAHÇELİ'YE SALDIRMASI ŞAŞIRILACAK ŞEY DEĞİLDİR'

MHP'nin halkın demokratik haklarının kullanılmasının engellenmesine ve Türk demokrasisine dışarıdan müdahale teşebbüslerine tek başına da kalsa karşı durduğunu vurgulayan Büyükataman, "Gerek kurucu Genel Başkanımız merhum Alparslan Türkeş ve gerekse Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türk demokrasisine değer katan tutumları sebebiyle Türk düşmanlarının hedefi olmuştur. Dün haksız bir şekilde Alparslan Türkeş'i hedef tahtasına oturtan zihniyetin bugün Devlet Bahçeli'ye saldırması şaşırılacak şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu iradenin kanlı teşebbüsün başarıya ulaşmamasında önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Büyükataman şunları kaydetti:

"15 Temmuz'daki işgal teşebbüsünün başarılı olacağından şüphesi olmayan ve siyasi hesaplarını buna göre yapan çevrelerin ezberi böylece bozulmuştur. Yine efendilerinin tükürüklerini, kalemlerine mürekkep yapan sözde gazeteciler, açlıktan telef olmak üzereyken efendileri kendilerine yeni bir görev vermiştir. Sayın Genel Başkanımızı siyasetin dışına çekmek üzerine kurgulanmış demokrasi dışı bir oyunun sahneye konmak istendiği gün gibi açıktır. Uzunca bir süredir Sayın Genel Başkanımız hakkında yazılan hadsiz sözler ve maksadını aşan yorumlar tek bir kaynağın ürünüdür. Genel Başkanımızın tedavi süreci devam ederken ortaya atılan iddialar, bir gazetecilik ürünü değil malum bir merkezin kalemşörlerinin kişisel temennilerinden ibarettir.

'BAHÇELİ, KİRLİ AĞIZLARDA KİRLENMEYECEK KADAR TEMİZDİR'

ABD Büyükelçiliğinden tutun, kaçkın FETÖ'cülere, YouTube yayınlarından tutun, kağıt israfı gazetelere kadar Sayın Genel Başkanımız hakkında sistemli bir psikolojik harekat tertip edilmiştir. Saçma sapan isimleri Milliyetçi Hareket'in yeni genel başkanı olarak teklif etmeye kalkan aklıevveller dahi yazılı ve görsel basında kendilerine yer bulabilmiştir. Bu çevrelerin bu kalleş tavırlarla bir diğer maksadı sinir uçlarıyla oynamak suretiyle milliyetçi camiayı tahrik etmek olmuştur. Türk milliyetçileri bu süreçte Genel Başkanlarının yanında Bozkurtça durmak suretiyle diş gösteren köpeklere hadlerini bildirmiştir. Devlet Bahçeli ise bu kirli ağızlarda kirlenmeyecek kadar temizdir."

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmalarına da değinen Büyükataman, "Bazı bakanların değiştirileceği tartışmalarına son veren Sayın Genel Başkanımızın 'erken seçime ihtiyaç olmadığı' açıklaması bu tartışmanın da siyasetin gündeminden çıkmasını sağlamıştır. İhanet şebekelerinin her hamlesini boşa çıkartan bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra hazır kıta bekleyen kiralık kalemler kendisine yeniden saldırmaya başlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Gazetelerde ve sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili üslupsuz ifadeler kullanıldığını belirten Büyükataman, "Zaman zaman tek tek isimlerini verdiğimiz, zaman zaman da yazılarını alıntılamak suretiyle kendilerini deşifre ettiğimiz toplum sağlığına zararlı bu tipleri uyarıyoruz, 'Ya bir siyasi partiye katılın ve karşımıza bu şekilde siyasetçi kimliğinizle çıkın ya da dosdoğru gazetecilik yapın.' Yok, biz her ikisini birden yapacağız diyorsanız aldığınız cevaplara ağlarken gazeteciliğinizden dem vurmayın." ifadelerini kullandı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Düzce'de kış lastiği denetimiDüzce'de kış lastiği denetimi
Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldıVeteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldı
Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman MHP Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden açıklama

Tedirgin eden açıklama

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
MHP'li Hidayet Vahapoğlu, pasaport polisi kıyafetlerine tepki gösterip, Süleyman Soylu'ya seslendi

MHP'li isim tepki gösterip, Süleyman Soylu'ya seslendi

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım istifa etti

İYİ Parti'de istifa! Başkanlığı bıraktı

İletişim Başkanı Altun: NATO ideallerine ve devam etmekte olan misyonlarına inanıyoruz

İletişim Başkanı Altun: NATO ideallerine ve devam etmekte olan misyonlarına inanıyoruz

Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı

Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı

Bakan Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması

Bakan'dan Ayşe Tuğba Arslan açıklaması

Melih Gökçek 'sızdırıldı' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı! Deniz Zeyrek'ten yanıt geldi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.