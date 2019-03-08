MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kirli eller tarafından 1 Nisan 2019 sabahı yeni siyaset senaryolarının planlamalarının yapıldığı, Türkiye’nin yok olma sürecine itilmek istendiği, Türk milletinin yeni bir varoluş mücadelesine zorlandığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görülmüş ve bekamızı tehdit eden bu unsurlara ve onların içerideki temsilcilerine karşı mücadelenin Yenikapı ruhuyla, Cumhur İttifakı’nın devamıyla mümkün olduğunda karar kılınmıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne ilişkin açıklama yaptı. Yenilenmeyi, tazelenmeyi, güven tazelemeyi ifade eden seçimlerin demokrasilerin vazgeçilmez yöntemi olduğunu ifade eden Büyükataman, bu yöntemin vatandaşların hür iradelerini yansıtacak biçimde tertip edilmesi, hür iradeyi ortadan kaldıracak tüm etkenlerin süreç dışı bırakılması, seçimlerin demokratikliğini ve güvenirliğini daha sağlam bir hale getirdiğini kaydetti. "Seçimler seçmenle güzeldir" diyen Büyükataman, "Seçmenin kendisini yönetecek olan kişileri belirlemek için sandığa giderek yüksek bir katılım oranı ile sonuçları belirlemesi de seçimlerin güvenirliğini, geçerliğini arttırmaktadır. 24 Haziran 2019 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne katılımın yüzde 87.4 seviyesinde olması ve seçimlerin şaibelerden uzak, güvenli bir şekilde gerçekleşmesi; ülkemizde demokrasi kültürünün geldiği noktanın ileri demokrasiyi temsil ettiği iddia edilen ülkelerden daha ileride olduğunu göstermektedir. Örnek vermek gerekirse Almanya’da 2017 tarihinde gerçekleşen Federal Meclis seçimlerine katılım yüzde 76.2, İngiltere’de 8 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen Milletvekilliği Genel Seçimleri’ne katılım yüzde 69, Fransa’da 18 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen Milletvekilliği Genel Seçimleri’ne katılım ise sadece yüzde 43’tür. Fransa’da Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde oldukça düşük olan oran 5 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ancak yüzde 74’e yükselebilmiştir" dedi.