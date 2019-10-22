MHP Genel Sekreteri Büyükataman: “Siyasetin ucuz müfterisi Kılıçdaroğlu artık susmalıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP’yi eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevaben açıklama yayınlarken, "Siyasetin ucuz müfterisi Kılıçdaroğlu artık susmalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, “Kendi söylediğinden başkasının sözüne, söylenenlere kulaklarını tıkayan hatta kendi ifadelerini dahi inkâr eden CHP’nin Genel Başkanı, iki haftadır partisinin grup toplantısında sistemli bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi’ne güya saldırmaktadır. ABD Başkanı Donald Trump’ın bozuk ruh hâli ile kaleme aldığı sözlerin ve attığı hadsiz tweetlerin çarpık ‘tefsiri’ üzerinden kendisine siyasi bir manevra alanı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu, partimizi de hedef almaktadır. Ne kadar üzücüdür ki ABD’de komedi programlarına malzeme olan Trump, Türkiye’de CHP grup toplantısı boyunca tefsir edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu düştüğü gayrimillîlik çukurunda debelenmektedir” ifadelerini kaydeden MHP Genel Sekreteri Büyükataman, “Buna rağmen kendisini milliyetçiliğin hamisi olarak gösterme garabetinden de vazgeçmemektedir. Dün ‘YPG, terör örgütü değildir; kendi topraklarını savunmak için örgütlenmiş bir oluşumdur’ diyen Kılıçdaroğlu, bugün Trump’ın ucube mektubunda ismi geçen YPG’li terörist için ‘PKK’lı ifadesini kullanabilmektedir. ’YPG, bize mi saldıracak?’ diye istihzalı bir şekilde gülen zat, bugün YPG’nin PKK ile aynı şey olduğunu anlamış gözükmektedir. Yahut her zaman olduğu gibi siyaseten bugün böyle söylemesi gerektiğine inandırılmıştır” aktarımında bulundu.

SDG’nin YPG omurgasını oluşturduğunu bildiren Büyükataman, şunları kaydetti:

“YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG’yi aklamak için Türkiye’de konferans düzenleyip bölücü örgüt yandaşlarına kendi ülkesine meydan okutan Kılıçdaroğlu, fikrî bir savrulmadan öte ihanet içerisindedir. Balık baştan koktuğu üzere içerisinde yer aldığı ihanet şebekesine partisinin mensupları da dâhil olmaktadır. İstanbul milletvekilleri olan terör sevici, ‘Barış Pınarı Harekâtı’ için çıkıp da ‘Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır’ dediğinde başta Grup Başkan Vekilleri Özgür Özel olmak üzere CHP üst yönetimi bu şahsı savunmak suretiyle bu hadsiz ifadelerin arkasında olduklarını göstermiştir. Aynı CHP üst yönetimi, bir il başkanlarının istifa edeceğini duyurarak CHP’nin sınırlarımızın dışına asker gönderilmesine onay veren tezkereye evet demesini eleştirmesine ise ihraçla cevap vermiştir. İşte CHP budur. İşte Kılıçdaroğlu budur. İstifa eden il başkanı üzerinden ‘Harekâta karşı çıktığı için partiden ihraç ettik’ propagandası yapar ancak gerçekte ihraç edilmesi gereken milletvekiline kol kanat gerer."

“Genel Başkanımızın Kılıçdaroğlu’nun iki yüzlülüğünü, görünen yanı ile gizli gündemini ifşa eden sözleri Kılıçdaroğlu’nun siyasetini tarifte hiçbir boşluk bırakmamaktadır” diyen Büyükataman, “Önde T.C. tabelasını asarlar, arkada ‘YPG bize mi saldıracakmış.’ diyerek tıkır tıkır karanlık işlerine bakarlar. Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar. Ön tarafta T.C. tabelasını koyarlar, arkada HDP ile buluşurlar, Kandil’in destek mesajından mutluluk duyarlar. Önde Kuva-yi Millîye pozu verirler, arkada Kuva-yi melanete kucak açarlar. Çünkü önde başka, arkada başkalar. Önce T.C.’yi asarlar, sonra da hıyaneti askıya çıkarırlar. Sizin neyinize Türkiye Cumhuriyeti, varın gidin zilletin neferleri” ifadelerini aktardı.