MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Tuncelili vatandaşlarımızı bölücü ve sakat zihniyetlerin keyfi uygulamalarına mahkum bırakacak değiliz. Türk milletine bir bütün olarak bakamayan, kökü dışarıda bozuk zihniyetlerin Türk milliyetçilerine söz söylemesi komiktir, Türk milletinin nezdinde yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, balballar, koç-koyun heykelleri, koçbaşı damgaları, halılara ve kilimlere nakış nakış işlenen motifleriyle kadim bir Türkmen şehri olan Tunceli'de oldubitti ile bir isim değişikliğine gitmeye çalışmanın açıkça devlete meydan okuma olduğunu savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu sakat ve bölücü zihniyetin temsilcilerine gereken cevabı verdiğini anımsatan Büyükataman, gereğinin yapılması konusunda ilgili makamların da göreve çağrıldığını belirtti.

Bu toprakların her bir karışının şehit kanlarıyla vatan yapıldığını ve şehit kanlarıyla vatan olarak kalmaya devam edeceğine işaret eden Büyükataman, bayrağın, Türk milliyetçilerinin kanı, vatanın da Türk milliyetçilerinin fedakarlıklarıyla bugünlere geldiğine değindi.