MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan CHP'ye "FETÖ" eleştirisi:

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP'liler de FETÖ'nün CHP'ye nüfuz ettiğini, hücrelerine kadar sindiğini ve ele geçirdiğini iddia edecek kadar vahim birtakım iddialarda bulunuyorlar. Buna karşı CHP Genel Başkanı ve yönetiminin sessiz kaldığını, bunu geçiştirmeye çalıştığını görüyoruz." dedi.

Akçay, MHP Kula İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra Kula Belediyesini ziyaret eden Akçay, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin FETÖ meselesini komisyona havale ederek sümen altına sürmek istediğini savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin zaman zaman FETÖ'nün siyasi ayağının tespit ve deşifre edilerek yargıya getirilmesi hususunda önemli uyarıları olduğunu belirten Akçay, şunları söyledi:

"En son bu yapının kimlerden oluştuğu, mutlaka sivil ve siyasi ayağının da bulunması gerektiğini söyledi. Eğer bu hain darbeciler başarılı olsalardı kimi cumhurbaşkanı, kimi başbakan yapacaklardı, kimler bakan olacaktı? Elbette bu hain darbeciler bunu da planlamış olmalılar. Aklın mantığın gereği de odur. Kaldı ki, o darbe girişiminden evvel meydanlarda 15 Temmuz'dan sonra 'ben başbakan olacağım' diyen siyasileri de gördük."