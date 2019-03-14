MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Zonguldak'ta

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, "Bölgemiz bu kadar kaynar kazanken şimdi kalkıp, 'Türkiye'de bir beka problemi yok.' demek, ne demek? Etrafımız kaynıyor, kan gölüne dönmüş durumda sen, 'Beka problemi yok.' diyorsun, yani 'Rahat ol sen deyip, yat, uzan, sıkıntı yok.' diyorsun. Bu memleketi gevşetmek, şu an memlekete bu rahatlığı vermek, bu seferberlik ruhuna aykırı hareket etmek, bu memlekete yapılacak en büyük kötülük." dedi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Bülbül ile MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Murat Kotra, daha sonra MHP Gökçebey İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Bülbül, burada yaptığı konuşmada, vatan ve millet için çalışmaya, mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

FETÖ'nün yaptıklarının unutulmaması gerektiğini belirten Bülbül, "Sivil, masum, çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden hepsini yaylım ateşine tutan, o helikopterlerin üzerinden ateş yağdıranlar, o uçaklarıyla o bombalarını salarken, Gölbaşı'nda özel harekatçılarımızın, kardeşlerimizin üzerine bombayı atarken, telsiz konuşmalarını dinlediğinizde en ufak bir tereddüt veya bir titreme dahi seste görülmüyor. Bu Türk milletinin unutmaması gereken vahim bir andır." diye konuştu.