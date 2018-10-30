MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Siyaset ülkeye ve topluma hizmet için yapılır ancak CHP, siyaseti hala bir çıkar ilişkisi, bezirgan pazarlığı olarak gördüğünden MHP'nin ilkeli duruşunu bir türlü kafası almıyor." dedi.

Akçay, CHP sözcülerinin, MHP'nin tutum ve politikalarına yönelik eleştirilerine ilişkin yaptığı açıklamada, CHP'nin Atatürk'ün partisi olma özelliğini kaybettiğini öne sürdü.

Atatürk'e göre önceliğin, herkesi bütünüyle kuşatan ve anayasal olarak da herkesin hüviyeti olan Türklük olduğuna dikkati çeken Akçay, cumhuriyetin bu şiar üzerine kurulduğunu belirtti.

CHP'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyen bölücülerle kol kola siyaset yapmakla suçlayan Akçay, "CHP, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkarak iki devlet, iki millet çıkarmak isteyen bölücülerle kol kola Atatürk'ü reddi miras etmekte, onlara partnerlik yapmaktadır ve bu ittifak gerçeği gizlenmeye çalışılmaktadır." ifadesini kullandı.

MHP'nin, Cumhur İttifakı'ndaki varlığının, kamu personeli kadrolarına bağlandığını belirten Akçay, şunları kaydetti: