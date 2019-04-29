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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 20:55 | Son Güncelleme

"Türkiye kendi iradesine sahip bir ülkedir. Hiç zaman bir takım dayatmalara, tehditlere boyun eğmeyeceğiz"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin kendi iradesine sahip bir ülke olduğunu belirterek, "Hiç zaman bir takım dayatmalara, tehditlere boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ziyaret eden Akçay, 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez belediye başkanlığına seçilen Selçuk'u tebrik etti.

Akçay, TBMM'nin yarından itibaren çalışmalara başlayacağını hatırlatarak, Meclisin özellikle ekonomi ağırlıklı yoğun bir gündemi olacağını söyledi.

Ekonomik sıkıntıların çoğunun dış kaynaklı olduğunu ifade eden Akçay, "Planlı, programlı Türkiye ekonomisini bozmaya yönelik bir operasyon olduğu bir aşikardır. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bu işi çığırından çıkardı." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı savunma silahı olan S- 400'lere karşı çıkmasının üzerinde durulması gerektiğine dikkati çeken Akçay, "Bizim savunmamızın güçlü olmasını istemeyenler var." dedi.

Akçay, Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi ile komşularıyla iyi geçinmesi gerektiğininin altını çizerek, şunları söyledi:

"Ama birileri iyi komşuluk ilişkilerimizi bozmak istiyor. Amerika bizim nereden petrol alacağımıza karışamaz. Türkiye kendi iradesine sahip bir ülkedir. Hiç zaman bir takım dayatmalara, tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Irak'ın, Suriye'nin durumu ortada, ayrıca Doğu Akdeniz dediğimiz Kıbrıs’ın bulunduğu yerde İsrail'in, Yunanistan'ın, Fransa'nın durumu ortada, Amerika destekli bir oluşumun olduğu ortada. Bu da tamamen Türkiye’nin çıkarlarına yöneliktir. Türkiye’nin birliğini, dirliğini her bakımdan arttırmamız gerekiyor."

- Yerel seçimler

Türkiye'nin dünyada en güvenli seçim yapan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Akçay, 31 Mart'ta İstanbul seçimlerine gölge düştüğünü ileri sürerek, "29 bin oy farkı vardı. Yapılan itirazlarla bu sayı daha aşağıya inmiştir. İlk başta 39 ilçenin sandıkları sayılsaydı, çok farklı sonuçlar çıkacaktı. Gerek MHP gerek AK Parti tarafından olağanüstü itirazımız oldu. YSK önümüzdeki günlerde kararını verecektir. Bekleyip göreceğiz. Buna da dikkatle sabırla takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan Akçay, gündemde olan askerlik düzenlemesinin çok faydalı olacağına inandıklarını ve MHP olarak destek vereceklerini sözlerine ekledi.

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