MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin kendi iradesine sahip bir ülke olduğunu belirterek, "Hiç zaman bir takım dayatmalara, tehditlere boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ziyaret eden Akçay, 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez belediye başkanlığına seçilen Selçuk'u tebrik etti.

Akçay, TBMM'nin yarından itibaren çalışmalara başlayacağını hatırlatarak, Meclisin özellikle ekonomi ağırlıklı yoğun bir gündemi olacağını söyledi.

Ekonomik sıkıntıların çoğunun dış kaynaklı olduğunu ifade eden Akçay, "Planlı, programlı Türkiye ekonomisini bozmaya yönelik bir operasyon olduğu bir aşikardır. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bu işi çığırından çıkardı." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı savunma silahı olan S- 400'lere karşı çıkmasının üzerinde durulması gerektiğine dikkati çeken Akçay, "Bizim savunmamızın güçlü olmasını istemeyenler var." dedi.

Akçay, Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk’ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi ile komşularıyla iyi geçinmesi gerektiğininin altını çizerek, şunları söyledi: