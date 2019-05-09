ALP ÖZDEN - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'ye yönelik, "Eğer delikanlı gibi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yönelik tehdit ve hakaretlerinizin arkasındaysanız verin dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesini. MHP olarak size her türlü kolaylığı sağlayacağız." çağrısında bulundu.

Akçay, AA'ya yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı ve sözcülerinin bulundukları her ortamda, buldukları her mikrofona "nefret dillerini kustuklarını" söyledi.

CHP sözcülerinin hakaretlerine, tehditlerine, iftiralarına, ajitasyonlarına maruz kalmayan bulunmadığını, Türkiye Cumhuriyetinin yargı kurumlarını, özellikle de YSK'yi hedef alarak hukuku ve demokrasiyi yıpratmakta bir sakınca görmediklerini belirten Akçay, "Demokrasinin koruyucusu ve uygulayıcısı yargı ve hukuk kurullarının kararlarını hukuki bakımdan değerlendirmek yerine tehdit ve hakaret diliyle kaos ve kriz pompalıyorlar." dedi.

"Bu tayfanın Kabataş Devri baltalarıyla siyasi rakiplerine saldırarak, tahkir ederek, galebe çalma çabası bir hastalık haline gelmiştir." ifadesini kullanan Akçay, CHP'nin yönetici ve sözcülerinin samimiyetsizlik ve alaycılığının, rakiplerinin değil ancak kendilerinin zaaflarını ele verdiğini dile getirdi.