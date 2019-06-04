MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İstanbul seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ iş birliği halindedir. Bu iş birliği, Türkiye'nin istiklalini, istikbalini ve istikrarını bozmaya yönelik bir gayrettir." dedi.

Partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Akçay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayramın hemen ardından yeniden İstanbul seçimlerine odaklanacaklarını belirten Akçay, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin açık açık bir belediye başkanı adayına desteğini ifade ettiğini dile getirdi.

- "(Lanet olsun sizin desteğinize) diyemiyorlar"

CHP ve İYİ Parti'nin, terör örgütlerinin bu destek açıklamasına tepkisiz kaldığını savunan Akçay, şöyle devam etti:

"Bunlar da ağızlarını açıp da 'Ya lanet olsun sizin desteğinize, biz terör örgütünün desteğini istemiyoruz. Allah sizin belanızı versin.' diyemiyor. Bugüne kadar bu konuda gıkı dahi çıkmayan bir CHP ve İYİ Parti var. HDP diye PKK uzantısı olan bir parti açık açık yüzlerine, 'Bizim sayemizde kazandınız, bizim dediklerimizi yapacaksın.' diyor. 'Yahu sen kimsin?' diyen yok. İstanbul seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ iş birliği halindedir. Bu iş birliği, Türkiye'nin istiklalini, istikbalini ve istikrarını bozmaya yönelik bir gayrettir."