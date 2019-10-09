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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 17:19 | Son Güncelleme

"CHP, ABD'den aldığı bayrağı Şam'dan aldıkları rüzgarla dalgalandırarak teröristleri kollamak istiyor"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP, ABD'den aldığı bayrağı Şam'dan aldıkları rüzgarla dalgalandırarak teröristleri kollamak istiyor." dedi.

Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın, kurulan araştırma komisyonunun ne denli isabetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin sınır ötesi harekat tezkeresine "içi yana yana destek vereceğini" açıkladığını anımsatan Akçay, "CHP'nin Suriye yaklaşımı, ABD'nin ve Şam rejiminin sözcülüğünden öte değildir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarken, terör örgütü PKK/YPG'nin uluslararası raporlarda da kanıtlanan savaş suçu faaliyetlerine ve katliamlarına "ses çıkarmadığını" ileri süren Akçay, "Bunun yerine Türkiye'yi teröristlere destek olmakla suçluyor. Kılıçdaroğlu'na soruyorum; Türkiye hangi terör örgütüne destek olmuş? Suriye'de birlikte çalıştığımız Özgür Suriye Ordusu hangi yabancı devlet veya uluslararası örgüt tarafından terör örgütü olarak açıklanmıştır?"

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi terör örgütlerine destek vermekle suçlarken kendisinin PKK/YPG'yi koruyup kolladığını örtbas etmek istediğini ifade eden Akçay, "Kılıçdaroğlu, adeta ABD'nin emrinde, PKK/YPG'ye şemsiye olmuştur. Kılıçdaroğlu'nun her sözü Türkiye düşmanlarını sevindirmektedir. Kılıçdaroğlu, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da "Türkiye'yi, Suriye'de işgalci bir devlet olarak itham ettiğini" savunan Akçay, şöyle devam etti:

"CHP, ABD'den aldığı bayrağı Şam'dan aldıkları rüzgarla dalgalandırarak teröristleri kollamak istiyor. CHP sözcülerinin Türkiye'yi işgalci olarak niteleyen sözleri Washington'un, Şam'ın dilidir. CHP, Amerikan Muhipleri Derneği gibi hareket ediyor. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasından Meclis konuşmalarına kadar tüm CHP'liler tezkereye karşı çıkan, Türkiye'yi kötüleyen, ABD ve Şam tezlerine yakın konuşmalar yaptı. Bu tutumu örtmek için de içleri yana yana tezkereye 'evet' dedi. Milletimiz CHP'nin bu iki yüzlü davranışını görüyor."

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ABD CHP MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Suriye Şam

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