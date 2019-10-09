MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP, ABD'den aldığı bayrağı Şam'dan aldıkları rüzgarla dalgalandırarak teröristleri kollamak istiyor." dedi.

Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın, kurulan araştırma komisyonunun ne denli isabetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin sınır ötesi harekat tezkeresine "içi yana yana destek vereceğini" açıkladığını anımsatan Akçay, "CHP'nin Suriye yaklaşımı, ABD'nin ve Şam rejiminin sözcülüğünden öte değildir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarken, terör örgütü PKK/YPG'nin uluslararası raporlarda da kanıtlanan savaş suçu faaliyetlerine ve katliamlarına "ses çıkarmadığını" ileri süren Akçay, "Bunun yerine Türkiye'yi teröristlere destek olmakla suçluyor. Kılıçdaroğlu'na soruyorum; Türkiye hangi terör örgütüne destek olmuş? Suriye'de birlikte çalıştığımız Özgür Suriye Ordusu hangi yabancı devlet veya uluslararası örgüt tarafından terör örgütü olarak açıklanmıştır?"