MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP'yi PKK ve HDP çizgisine getiren Kılıçdaroğlu, hangi yüzle milliyetçilikten bahsediyor?" diye sordu.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "Türk'ün itibarı yerlerde sürünüyor. MHP sessiz kalıyor." dediğini aktaran Akçay, "Kılıçdaroğlu, muhalefet maskesiyle Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü yapmaktadır. Ey Kılıçdaroğlu sen Washington, Brüksel ve Pensilvanya'nın ağzıyla konuşurken, PKK, HDP, FETÖ ve vatan hainleriyle iş birliği yaparken MHP 'önce ülkem ve milletim sonra ben ve partim' ilkesiyle her zaman devletinin ve milletinin yanında yer almış. Hainlere ve Türk düşmanlarına gereken cevabı vermiştir." ifadelerini kullandı.

"CHP'yi terör örgütleriyle aynı çizgide buluşturan Kılıçdaroğlu hangi yüzle Milliyetçilikten bahsediyor?" sorusunu yönelten Akçay, CHP'nin, "Türkiye'nin milli meselelerine her zaman karşı çıktığını, Türk düşmanlarıyla ağız birliği yaptığını" savundu. Akçay, şunları kaydetti: