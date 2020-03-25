MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın paylaşımı olay oldu!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medyadaki açıklamaları nedeniyle tepki çeken avukat İsrafil Kumbasar'a yönelik saldırıyı savunan bir paylaşım yaptı. Kumbasar'ın saldırı sonrasındaki fotoğrafını paylaşan Akçay, "Bu yakışıklı(!)kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ağır eleştiriler yönelten ve Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle ülkücülerin tepkisini çeken avukat İsrafil Kumbasar, saldırıya uğradı. Kumbasar gittiği semt pazarında 5-6 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kumbasar'ın darp edildiği ana ait görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

MHP'Lİ ERKAN AKÇAY PAYLAŞTI

Kumbasar, saldırının ardından çektiği fotoğrafını Facebook hesabından yayınladı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, Kumbasar’ın fotoğrafını Twitter hesabından “Bu yakışıklı(!)kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar” ifadesiyle paylaştı.

NEVŞİN MENGÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşım ilgili gazeteci Nevşin Mengü’nün “Paylaşımı yapan bir milletvekili! Diyecek söz bulamıyorum” eleştirisine yanıt veren Akçay, “Tabii ki söz bulamazsınız, liderimize ve partimize yönelik bunca çirkef saldırılara bugüne kadar bir karşı sözünüzü duymadık. Yoksa bu adi mahluk sizin iç sesiniz midir?” ifadelerini kullandı.