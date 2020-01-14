Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Düşmemizi bekleyenler Allah’ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, uzun bir sürenin ardından TBMM’de MHP Grup Toplantısı’nda konuştu. Bahçeli, sağlığına ilişkin olarak, “Derdi veren Allah şifayı da vermiştir. Kader gayrete aşıktır. Düşmemizi bekleyenler Allah’ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Eğer yürek yemedilerse eğer meydanı boş zannetmedilerse kurt pençesiyle kendilerine gelip arkalarına bakmadan kuytu yerlere saklanacaklardır. MHP üzerinde hesap yapılmaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler kötü temennilerini şifreli mesajlarla servis edenler bilsinler ki biz şer kişilere değil edepli gönüllere bakarız” ifadesini kullandı.

