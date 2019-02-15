MHP Gümüşhane Aday Tanıtım Toplantısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Aziz milletimiz emin olsun ki siyasi ve diplomatik olarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin, ekonomik savaş açan ve ekonomik çığırtkanlık yapanların, küresel senaryolara bel bağlayanların, döviz ve kaostan medet umanların kirli hesapları bugüne kadar olduğu gibi yine boşa çıkacaktır." dedi.

Aksu, partisinin Gümüşhane kent merkezindeki Aydın Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 44 gün sonra 31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağına dikkati çekerek, millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

İsmail Faruk Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinin Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte tarihi bir kavşak ve önemli bir dönüm noktası olduğunu savunarak, bu seçimlerin yerel seçim olmaktan daha büyük anlamlar taşıdığını vurguladı.

MHP'nin, Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlı olduğunun altını çizen Aksu, "Cumhur ittifakı devletimizin, memleketimizin istikbal içerisinde istiklale taşınması için ortaya konulmuş bir teminattır. İnanıyoruz ki böyle bir dönüm noktasında Cumhur İttifakı tarihi bir zaferle seçime mührünü vuracaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlıklı bir şekilde inşa ve ihyasını bu şekliyle mümkün kılacaktır." diye konuştu.