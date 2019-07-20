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MHP heyetinden Esmahanım köyüne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 21:37 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: - "Yaşanan hadisenin hiçbir şekilde hafife alınmaması lazım. Özellikle afet bölgesi olması noktasında ciddi talepler söz konusu. Çok haklı gerekçelerin olduğunu buraya geldiğimizde daha iyi anlıyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Yaşanan hadisenin hiçbir şekilde hafife alınmaması lazım. Özellikle afet bölgesi olması noktasında ciddi talepler söz konusu. Çok haklı gerekçelerin olduğunu buraya geldiğimizde daha iyi anlıyoruz." dedi.

Beraberinde MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam ile selden en fazla etkilenen Esmahanım köyüne gelen Bülbül, arama-kurtarma ekipleriyle görüştü ve köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Bülbül, bölgede büyük bir felaket yaşandığını dile getirdi.

Bülbül, "Allah beterinden saklasın. Burada gerçekten beter bir görüntü var. Şu an sular çekilmiş, ne kadar yoğun bir malzeme yığıldığını gördüğümüzde felaketin boyutları daha iyi bir şekilde anlaşılıyor. Burada yollar gitmiş, evler yerinden sökülmüş. Biraz geride kayıp olan evlatlarımızın oturduğu evler yok olmuş durumda. Çok acı bir durum söz konusu. Biz de vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya gelip sorunların çözümü noktasında elimizden gelecek şeyleri öğrenmek için buradayız." ifadesini kullandı.

Bu bölgenin, afet bölgesi ilan edilmesi için gerekçelerin bulunduğuna dikkati çeken Bülbül, şunları kaydetti:

"Kayıp olan kardeşlerimizin bulunması önceliğimizdir. Ardından da burada mevcut olan sıkıntıların giderilmesi. Devletimiz tüm imkanlarıyla sıkıntıları giderebilmek için müdahale etmiş gözüküyor. Bu konuda çaba sarf eden tüm yetkililerimizden de Allah razı olsun. Yaşanan hadisenin hiçbir şekilde hafife alınmaması lazım. Özellikle afet bölgesi olması noktasında ciddi talepler söz konusu. Çok haklı gerekçelerin olduğunu buraya geldiğimizde daha iyi anlıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, yaraların sarılması açısından bu önemlidir."

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