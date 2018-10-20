HABER

MHP il başkanları toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında il başkanlarıyla bir araya geldi - Toplantıda, il başkanları, partinin yerel seçim stratejilerine ilişkin bilgilendirildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında il başkanlarıyla bir araya geldi.

MHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, Bahçeli'nin konuşmasıyla başladı.

Toplantıda, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, yerel seçimler; Feti Yıldız, af teklifi ve seçim takvimi; Mevlüt Karakaya ise mali mevzuatla ilgili sunum yaptı.

İl başkanlarının, 31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçime hazırlık çalışmaları ve seçim stratejisi hakkında bilgilendirildiği toplantıda, AK Parti ile ittifak konusunun da gündeme geldiği öğrenildi.

Toplantıda, il başkanlarının, belediye başkan adaylarıyla koordineli çalışmaları konusu da ele alındı.

Bu arada, belediye başkan adayları için hazırlanan el kitapçığı, güncellenen Üretken Belediyecilik Vizyon Belgesi de il başkanlarına dağıtıldı.

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
CHP'li Ağbaba: 29 Ekim'i devlet kutlamazsa millet coşkulu kutlamasını bilirCHP'li Ağbaba: 29 Ekim'i devlet kutlamazsa millet coşkulu kutlamasını bilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
il başkanları toplantısı MHP yerel seçil

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

İlber Ortaylı sert çıktı: Oy endişesiyle işin cılkını çıkardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlar

Son dakika! Adalet Bakanı'ndan flaş açıklamalar: Stratejik planı kasımda paylaşacağız

Son dakika! Adalet Bakanı'ndan flaş açıklamalar: Stratejik planı kasımda paylaşacağız

CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı

CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

CHP'den 'Andımız' açıklaması

CHP'den 'Andımız' açıklaması

AK Partili Bülent Turan'dan flaş yerel seçim mesajı: Aday olmamalılar

AK Partili Bülent Turan'dan flaş yerel seçim mesajı: Aday olmamalılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.