MHP il başkanları toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında il başkanlarıyla bir araya geldi.
MHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, Bahçeli'nin konuşmasıyla başladı.
Toplantıda, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, yerel seçimler; Feti Yıldız, af teklifi ve seçim takvimi; Mevlüt Karakaya ise mali mevzuatla ilgili sunum yaptı.
İl başkanlarının, 31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçime hazırlık çalışmaları ve seçim stratejisi hakkında bilgilendirildiği toplantıda, AK Parti ile ittifak konusunun da gündeme geldiği öğrenildi.
Toplantıda, il başkanlarının, belediye başkan adaylarıyla koordineli çalışmaları konusu da ele alındı.
Bu arada, belediye başkan adayları için hazırlanan el kitapçığı, güncellenen Üretken Belediyecilik Vizyon Belgesi de il başkanlarına dağıtıldı.
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