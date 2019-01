MHP İl Başkanları Toplantısı

İl başkanlarına, "Partimizin aday çıkarmadığı her seçim çevresinde belediye meclislerine daha fazla arkadaşımızın seçilmesi için elinizden gelen çabayı gösteriniz." diye seslenen Bahçeli, şu tavsiyelerde bulundu:

"Belediye derken bekayı görmezden gelmeyiniz.

31 Mart 2019'da düşman sevindirmeyiniz.

Zilleti güldürmeyiniz, buna karşılık illerinizde zaferleri müjdeleyiniz.

Ya beka ya bela seçiminde, sonuna kadar beka diyeceğimizi, bu uğurda her fedakarlığı yapacağımızı sakın ha aklınızdan çıkarmayınız.

Gevşeklik göstermeyiniz.

Acziyete prim vermeyiniz.

Yılgınlığın yeşermesine müsaade etmeyiniz.

Fitne-fesada hayat hakkı tanımayınız.

Önümüzdeki dönem Türk milletinin geleceğine damga vurmanız ve iradenize sahip çıkmanız için tarihi bir fırsatı sizlere sunmaktadır.

Bu milli görevi yerine getirmek için her eve ulaşarak, her vatan evladının sevgisini ve gönlünü kazanmak zorundasınız.

Vatandaşlarımızı ülkemizin doğruluşuna omuz vermeye çağırmalısınız.

Türkiye’nin onurlu, huzurlu ve kudretli geleceğinde söz sahibi olmaya davet etmelisiniz.

Bizim yegane güç kaynağımız, Türk Milleti'nin şaşmaz sağduyusu, temiz vicdanı ve yüreğidir."