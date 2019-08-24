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MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında ağır yaralandı.

MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında yaralandı

Uğur SELÇİK-Ceyhun ÖZER/YUMURTALIK (Adana), (DHA)- ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında ağır yaralandı.
Savaş Ağca, oğlu Tuğşat Ağca ve arkadaşı Cemal Gökçe ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak teknede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ağca ve Gökçe, yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kaldı.
Çevredeki diğer teknelerden yardıma gelen balıkçılar, yangını söndürdü. Ağır yaralanan Ağca, ihbar üzerine kıyıda bekleyen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınıd. Hafif yaralanan oğlu ve arkadaşı ise ayakta tedavi edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında yaralandıMHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında yaralandıMHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında yaralandı

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