MHP ile AK Parti arasında 'Af' çatlağı!

MHP'nin af önerisini inceleyen AK Parti , önerinin adı ‘şartlı indirim ve salıverilme’ olsa da içeriğinin af olduğunu, anayasaya göre Meclis’te kabul edilebilmesi için ‘beşte üç çoğunluk (360)’ gerektiğini düşünüyor. Kişilere karşı işlenen suçlarda devletin affedici olamayacağına ilişkin görüşünü koruyan AK Parti, kendisi açısından önerinin ‘kabul edilemez ve kabul edilebilir’ taraflarını değerlendiriyor.
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, MHP'nin af önerisine ilk açıkladığı günden beri sıcak yaklaşmayan ve mesafeli bir tutum izleyen AK Parti, önerinin resmen TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından inceleme başlattı. Partinin hukukçu kurmayları, hem içerik hem de şekil yönünden değerlendirdikleri önerinin desteklenip desteklenemeyeceğini belirleyerek bir görüş oluşturacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapılacak değerlendirmenin ardından partinin görüşü, MHP’ye bildirilecek.
MHP'NİN KOMİSYON ŞANSI YOK
AK Parti’nin öneriye ‘hayır’ demesi durumunda Meclis gündemine gelmesi beklenmiyor. Önerinin önce Adalet Komisyonu, ardından da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi gerekiyor. Ancak bir yasa önerisinin komisyon gündemine alınması, çoğunlukta bulunan partinin kararına bağlı bulunuyor. Halen komisyonlardaki üyelerin yarısını AK Partili milletvekilleri oluşturuyor. Oyların eşitliği halinde AK Partili komisyon başkanının oyu doğrultusunda bir karar alınabiliyor. Bu nedenle MHP’nin tek başına önerisini komisyon gündemine aldırma şansı bulunmuyor. AK Parti içinde yapılan ilk değerlendirmelerde öneriyle ilgili şu kaygı ve görüşler dile getiriliyor:
MHP "AF" DEĞİL İNDİRİM DİYOR
MHP her ne kadar önerinin bir af olmadığı, şartlı indirim ve salıverilme olduğunu söylese de verilen hükümden 5 yıllık indirim söz konusu. Bu doğrudan anayasanın 87. maddesinde sayılan‘genel ve özel affın beşte üç çoğunlukla çıkarılabileceği’ hükmü kapsamına girer. Önerinin TBMM’den geçebilmesi için en az 360 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor.
RAHŞAN AFFI GİBİ OLABİLİR
Bu önerinin kaderi de Rahşan affı gibi olabilir. Rahşan affı, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla genişleyince çok farklı bir tablo ortaya çıktı. Af, maksadından çok öteye gidince toplumda büyük bir tepki oluştu. Diyelim ki Meclis’ten geçti. Anayasa Mahkemesi, Rahşan affında olduğu gibi anayasanın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı bularak iptal ederse kapsam daha da genişleyebilir ve hiç istemeyen sonuçlar doğurabilir.
MAĞDUR OLAN BİR KESİM VAR
AK Parti hükümetleri, iktidarda olduğu 16 yıl boyunca çetelerle mücadele etti. Kişilere karşı işlenen suçlara af getirmek çok sıkıntılı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sık sık kişilere karşı olan suçları devletin affetmemesi gerektiğini, ancak kişilerin affedebileceğini dile getirdi. Eğer bunları affedersek bu suçların işlenmesi sonucunda da mağdur olan bir kesim var. Burada dengenin çok iyi kurulması gerekiyor.
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