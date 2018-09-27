MHP ile AK Parti arasında 'Af' çatlağı!

MHP'nin af önerisini inceleyen AK Parti , önerinin adı ‘şartlı indirim ve salıverilme’ olsa da içeriğinin af olduğunu, anayasaya göre Meclis’te kabul edilebilmesi için ‘beşte üç çoğunluk (360)’ gerektiğini düşünüyor. Kişilere karşı işlenen suçlarda devletin affedici olamayacağına ilişkin görüşünü koruyan AK Parti, kendisi açısından önerinin ‘kabul edilemez ve kabul edilebilir’ taraflarını değerlendiriyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, MHP'nin af önerisine ilk açıkladığı günden beri sıcak yaklaşmayan ve mesafeli bir tutum izleyen AK Parti, önerinin resmen TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından inceleme başlattı. Partinin hukukçu kurmayları, hem içerik hem de şekil yönünden değerlendirdikleri önerinin desteklenip desteklenemeyeceğini belirleyerek bir görüş oluşturacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapılacak değerlendirmenin ardından partinin görüşü, MHP’ye bildirilecek.

MHP'NİN KOMİSYON ŞANSI YOK



AK Parti’nin öneriye ‘hayır’ demesi durumunda Meclis gündemine gelmesi beklenmiyor. Önerinin önce Adalet Komisyonu, ardından da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi gerekiyor. Ancak bir yasa önerisinin komisyon gündemine alınması, çoğunlukta bulunan partinin kararına bağlı bulunuyor. Halen komisyonlardaki üyelerin yarısını AK Partili milletvekilleri oluşturuyor. Oyların eşitliği halinde AK Partili komisyon başkanının oyu doğrultusunda bir karar alınabiliyor. Bu nedenle MHP’nin tek başına önerisini komisyon gündemine aldırma şansı bulunmuyor. AK Parti içinde yapılan ilk değerlendirmelerde öneriyle ilgili şu kaygı ve görüşler dile getiriliyor: