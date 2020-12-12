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MHP ile HDP arasında 'parti kapatma' tartışması

12.12.2020 02:57 | Son Güncelleme:
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MHP ile HDP arasında 'parti kapatma' tartışması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" açıklamasının ardından HDP sosyal medyadan paylaşımda bulundu. HDP, "HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız" şeklindeki tepkisine MHP, "Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız" şeklinde yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" şeklindeki sözlerine HDP sosyal medya hesabından yanıt verdi.

HDP'den yapılan açıklamada, "Bahçeli’ye yanıtımızdır: İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız" ifadeleri kullanıldı.

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MHP KARŞILIK VERDİ

HDP'nin bu açıklamasının ardından MHP'nin resmi sosyal medya hesabından şu karşılık verildi:

"Yıllardır düşlediğiniz bölünme hayallerinizi suya düşüren... Onca masum, sivil vatandaşımızı şehit ederek elinde bebek kanı bulunan canilerin, korkulu rüyası olan; Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye yanıt verecek son kişi bile olamazsınız!"

mhp

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