"MHP İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni sistemin yaşaması için Cumhur İttifakı'nın kazasız belasız yoluna devam etmesinin, milli beka açısından mecburi olduğunu belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyecektir." dedi.

Bahçeli, Antalya'daki bir otelde yapılan il başkanları ve belediye başkanları ortak toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarının, Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yükselişinin ve 2023'ün lider ülke hedefine ulaşmasının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücüne, yerleşmesine ve tesir düzeyine doğrudan bağlı olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Yeni sistemin yaşaması için Cumhur İttifakı'nın kazasız belasız yoluna devam etmesi, milli beka açısından mecburidir." ifadesini kullandı.

"Milliyetçi Hareket Partisi taraftır, Türkiye'nin yanındadır. Cumhur İttifakı'nın tarafındadır." diyen MHP lideri Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kara görünmüşken önümüze çıkan olursa da ya kenara iteriz ya da üstüne basar eze eze geçer gideriz. Türkiye kaybetmeyecek. 24 Haziran'da iradesini gösteren milli uyanış, bir kez daha kuşatmayı yaracak. MHP de fedakarlığını millet, bayrak, ezan ve henüz doğmamış Türk nesilleri için yapacak. Buradan açıkça ilan ediyorum; Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un yanı sıra, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını da göstermeyecek, Cumhur İttifakı'nın mana ve muhtevasında gerekli çalışmalarını heyecanla ifa edecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun bu üç büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur. Gizli anlaşma yoktur. Alver süreci olmamıştır. Diğer her yerde adaylarımız vardır. Adaylığı belli olan dava arkadaşlarımız da çalışmalarına devam edeceklerdir. Bir başka önemli kararımız da şudur. Zillet ittifakının paydaşı olan CHP, HDP, İP ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkarırlarsa çıkarsınlar biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye kararlıyız. Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa işte orada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun ve uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız. Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız. Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alan kim varsa karşılarında bizi bulacaktır. Mesele Cumhur İttifakı, mesele Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mesele bunlarla uyumlu mahalli idareler yönetimlerinin terkip ve tecellisidir."