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MHP İstanbul İl Başkanı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne yönelik dikkat çeken tweet!

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Birol Gür, ABD Büyükelçiliği'nin FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Twitter paylaşımını beğenmesinin ardından yaşanan 'Bahçeli krizi' sonrasında büyükelçilik Twitter hesabına "F*ck u, go home" yazdı.

MHP İstanbul İl Başkanı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne yönelik dikkat çeken tweet!

Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yazdığı "Türkiye halkları Bahçeli'siz siyaset dönemine hazır olmalı" Tweet'i beğenilmiş ve bu beğeni iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

Söz konusu beğeni çok sayıda tepki alırken, ABD Büyükelçiliği de özür mesajı yayınlamıştı.

ABD Büyükelçiliği FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi!ABD Büyükelçiliği FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi!

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de, ABD Büyükelçiliği'nin söz konusu Twitter paylaşımına yanıt verdi.

Gür, "F.ck u, go home" ifadelerini kullandı.

mhp

Anahtar Kelimeler:
Birol Gür MHP ABD FETÖ Devlet Bahçeli

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