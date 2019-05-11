MHP İstanbul İl Teşkilatı iftarı

Ekrem İmamoğlu'nun 17 gün boyunca "oyuncağı elinden alınmış çocuklar" gibi mızmızlanıp "mazbata da mazbata" diye tutturduğunu kaydeden Bahçeli, "Yapmacık, zoraki gülen, şeklen sabreden, adeta maske takıp gezen bir şahsa İstanbul’un geleceği teslim edilemez." dedi.

İmamoğlu'nun 31 Mart'ın hemen ardından Anıtkabir'e gittiğini hatırlatan Bahçeli, "Anıtkabir’e gidip attığı imzayla yetki ve unvan gasbı yapan bir acemiden İstanbul’a şehremini olmaz." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca WOW Airport Hotel'de düzenlenen "Beka için milli karar, cumhur için istikrar" temalı iftar programında, CHP ve Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerini sürdürdü.

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir ara AK Parti’nin içinde önemli makamlara gelenlerin, sıfatları başbakan, cumhurbaşkanı olanların, şimdilerde CHP’yle aynı çukura düşmeleri, utanç verici bir vefasızlık örneğidir. Yatta buluşup Türkiye'ye kaçak kat dikmek için plan yapanlara, Türk milleti izin vermez, göz açtırmaz." dedi.

İstanbul'u yönetmenin ciddi bir iş, asil bir görev olduğunu aktaran Bahçeli, "Terörist Demirtaş çizgisini beğenenden, HDP’yle düşüp kalkandan, PKK ve FETÖ’ye kadar gülücükler saçan birisinden İstanbul’a hayır gelmez, umut gelmez, huzur gelmez, gelemez." diye konuştu.

Bahçeli, "CHP’nin başını çektiği zillet korosu çiğ süt emmemişse, sakladıkları, gizledikleri karanlık ilişki ağları yoksa, korkmalarına, milletimizin iradesinden çekinmelerine de gerek olmayacaktır. Madem haktan bahsediyorlar, buyursunlar, 23 Haziran’a hazırlansınlar. Demokrasiyi kabullensinler, hukuka saygı duysunlar, kriz ve kaos tetikçiliğine asla heves etmesinler, aksi halde niyet sahipleri bedelini ağır şekilde ödeyecektir. Bir ara AK Parti’nin içinde önemli makamlara gelenlerin, sıfatları başbakan, cumhurbaşkanı olanların, şimdilerde CHP’yle aynı çukura düşmeleri, utanç verici bir vefasızlık örneğidir. Yatta buluşup Türkiye’ye kaçak kat dikmek için plan yapanlara, Türk milleti izin vermez, göz açtırmaz. Parti kurmak için her fırsatı ganimete çevirme kurnazlığı, bugüne kadar hiç kimseye yaramamış, bundan sonra da yaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.