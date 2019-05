MHP İstanbul İl Teşkilatı iftarı

Bahçeli, "CHP’nin başını çektiği zillet korosu çiğ süt emmemişse, sakladıkları, gizledikleri karanlık ilişki ağları yoksa, korkmalarına, milletimizin iradesinden çekinmelerine de gerek olmayacaktır. Madem haktan bahsediyorlar, buyursunlar, 23 Haziran’a hazırlansınlar. Demokrasiyi kabullensinler, hukuka saygı duysunlar, kriz ve kaos tetikçiliğine asla heves etmesinler, aksi halde niyet sahipleri bedelini ağır şekilde ödeyecektir. Bir ara AK Parti’nin içinde önemli makamlara gelenlerin, sıfatları başbakan, cumhurbaşkanı olanların, şimdilerde CHP’yle aynı çukura düşmeleri, utanç verici bir vefasızlık örneğidir. Yatta buluşup Türkiye’ye kaçak kat dikmek için plan yapanlara, Türk milleti izin vermez, göz açtırmaz. Parti kurmak için her fırsatı ganimete çevirme kurnazlığı, bugüne kadar hiç kimseye yaramamış, bundan sonra da yaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD hangi ara Türkiye’ye not verir bir konuma gelmiştir?"

ABD'den yapılan açıklamalara da dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Lütfen dikkat ediniz, ABD 'YSK kararını not ettik.' diyor. ABD hangi ara Türkiye’ye not verir bir konuma gelmiştir? Not etseniz ne yazar, etmeseniz en çıkar. Azdan az, çoktan da çok gider. Notunuza bizden de bir ilave yapmanız samimi tavsiyemdir. Alman Meclisi Başkan Vekili YSK kararını demokrasiye karşı savaş ilanı görüyor. Bu şuursuzun Hitler özentisi, faşizm özlemi gerçek yüzünü deşifre etmiştir. Ayrıca AB’den nezaketsiz ve saygısız mesajlar gelmekle kalmıyor, Türkiye’yi hedef alan karalama kampanyaları lobiler, derecelendirme kuruluşları, medya organları kanalıyla peşe peşe tedavüle çıkarılıyor. Siyasi eskiler, çözümcüler, yıkımcılar, Geziciler, Sorosçular, bölücüler, ekonomik teröristler, döviz tetikçileri, emperyalizmin uşakları, terör örgütlerinin ulakları, HDP, İP, SP, TKP, ÖDP, CHP şu kepazeliğe bakınız ki yana yana, yanak yanağa duruyor. Bunların alayının karşısında Türkiye ve Türk milleti sevgisiyle dolup taşan Cumhur İttifakı hamdolsun vardır, sonuna kadar da olacaktır."