MHP İstanbul İl Teşkilatı iftarı

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir ara AK Parti’nin içinde önemli makamlara gelenlerin, sıfatları başbakan, cumhurbaşkanı olanların, şimdilerde CHP’yle aynı çukura düşmeleri, utanç verici bir vefasızlık örneğidir. Yatta buluşup Türkiye'ye kaçak kat dikmek için plan yapanlara, Türk milleti izin vermez, göz açtırmaz." dedi.
Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca WOW Airport Hotel'de düzenlenen "Beka için milli karar, cumhur için istikrar" temalı iftar programında, CHP ve Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerini sürdürdü.
İmamoğlu'nun 31 Mart'ın hemen ardından Anıtkabir'e gittiğini hatırlatan Bahçeli, "Anıtkabir’e gidip attığı imzayla yetki ve unvan gasbı yapan bir acemiden İstanbul’a şehremini olmaz." ifadesini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun 17 gün boyunca "oyuncağı elinden alınmış çocuklar" gibi mızmızlanıp "mazbata da mazbata" diye tutturduğunu kaydeden Bahçeli, "Yapmacık, zoraki gülen, şeklen sabreden, adeta maske takıp gezen bir şahsa İstanbul’un geleceği teslim edilemez." dedi.
İstanbul'u yönetmenin ciddi bir iş, asil bir görev olduğunu aktaran Bahçeli, "Terörist Demirtaş çizgisini beğenenden, HDP’yle düşüp kalkandan, PKK ve FETÖ’ye kadar gülücükler saçan birisinden İstanbul’a hayır gelmez, umut gelmez, huzur gelmez, gelemez." diye konuştu.
Bahçeli, "CHP’nin başını çektiği zillet korosu çiğ süt emmemişse, sakladıkları, gizledikleri karanlık ilişki ağları yoksa, korkmalarına, milletimizin iradesinden çekinmelerine de gerek olmayacaktır. Madem haktan bahsediyorlar, buyursunlar, 23 Haziran’a hazırlansınlar. Demokrasiyi kabullensinler, hukuka saygı duysunlar, kriz ve kaos tetikçiliğine asla heves etmesinler, aksi halde niyet sahipleri bedelini ağır şekilde ödeyecektir. Bir ara AK Parti’nin içinde önemli makamlara gelenlerin, sıfatları başbakan, cumhurbaşkanı olanların, şimdilerde CHP’yle aynı çukura düşmeleri, utanç verici bir vefasızlık örneğidir. Yatta buluşup Türkiye’ye kaçak kat dikmek için plan yapanlara, Türk milleti izin vermez, göz açtırmaz. Parti kurmak için her fırsatı ganimete çevirme kurnazlığı, bugüne kadar hiç kimseye yaramamış, bundan sonra da yaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
- "ABD hangi ara Türkiye’ye not verir bir konuma gelmiştir?"
ABD'den yapılan açıklamalara da dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:
"Lütfen dikkat ediniz, ABD 'YSK kararını not ettik.' diyor. ABD hangi ara Türkiye’ye not verir bir konuma gelmiştir? Not etseniz ne yazar, etmeseniz en çıkar. Azdan az, çoktan da çok gider. Notunuza bizden de bir ilave yapmanız samimi tavsiyemdir. Alman Meclisi Başkan Vekili YSK kararını demokrasiye karşı savaş ilanı görüyor. Bu şuursuzun Hitler özentisi, faşizm özlemi gerçek yüzünü deşifre etmiştir. Ayrıca AB’den nezaketsiz ve saygısız mesajlar gelmekle kalmıyor, Türkiye’yi hedef alan karalama kampanyaları lobiler, derecelendirme kuruluşları, medya organları kanalıyla peşe peşe tedavüle çıkarılıyor. Siyasi eskiler, çözümcüler, yıkımcılar, Geziciler, Sorosçular, bölücüler, ekonomik teröristler, döviz tetikçileri, emperyalizmin uşakları, terör örgütlerinin ulakları, HDP, İP, SP, TKP, ÖDP, CHP şu kepazeliğe bakınız ki yana yana, yanak yanağa duruyor. Bunların alayının karşısında Türkiye ve Türk milleti sevgisiyle dolup taşan Cumhur İttifakı hamdolsun vardır, sonuna kadar da olacaktır."
23 Haziran’da "zillet bloku"nun Türk milletinin duruş ve iradesiyle devrileceğini söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk milleti; Ötüken’den Malazgirt’e yürümüş, vatan kazanmıştır. Söğüt’ten İstanbul’a yürümüş, fetih yapmıştır. İstanbul’dan kıtalara yürümüş, destan yazmıştır. İstanbul’dan Ankara’ya yürümüş, istiklalini, istikbalini yedi düvelin alnına kazımıştır. Fatih Sultan Mehmet yürümüş, Konstantinopolis İstanbul olmuştur. Mustafa Kemal yürümüş, Boğaz'a demirlemiş düşman gemileri geldikleri gibi gönderilmiştir. Şimdi yürüme sırası bizdedir. Şimdi ileri atılma, yüreklice tarihi yürüyüşümüzü sürdürme görevi fütuhat mirasçısı Cumhur İttifakı’na düşmektedir. Allah için yürüyeceğiz, zillete kabus yaşatacağız. Cumhur için yürüyeceğiz, haine, namerde, murdar emellere haddini bildireceğiz. Milliyetçi Ülkücü Hareket İstanbul’da bütün imkanlarıyla sahada olacak, Cumhur İttifakı’nın başarısı için üzerine düşeni yapacaktır. Sözümüz söz, duruşumuz nettir. Hepinizden beklentim, 23 Haziran’a kadar çalışmanız, İstanbul’u baştan ayağa kavramanız, Cumhur İttifakı’nın mesajlarını AK Parti'yle uyumlu şekilde anlatmanızdır."
Ülkücü için imkansızlığın olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Varlığımıza kefen biçenler ülkülerimizin çığıyla ezilmişler, un ufak olmaktan kurtulamamışlardır." dedi.
- "Mitili İstanbul'a atıyorum"
Bahçeli, İstanbul'un geleceği için el ele vereceklerine işaret ederek, "Yüce Allah’ın mücadelemizde bizlere kuvvet vermesini niyaz ediyorum. Tekraren ramazan ayımız mübarek olsun diyorum. Herkes duysun ki mitili İstanbul’a atıyorum. İstanbul’un ehline emanetini temenni ediyorum. Yarın kutlayacağımız Anneler Günü münasebetiyle, tüm annelerimize hürmetlerimi sunuyor, Anneler Günü’nü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun. Ne Mutlu Türküm Diyene." diyerek sözlerini tamamladı.
(Bitti)
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