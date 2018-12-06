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MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem:

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 13:07 | Son Güncelleme

"Türk milletinin hak ettiği refaha ulaşması için elden gelen her şey yapılmalı"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Türk milletinin hak ettiği refaha ulaşması için elden gelen her şey yapılmalı." dedi.

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden ve yaralanmalarına rağmen gazilik unvanı alamayanlara yönelik daha önce kanun tekliflerini verdiklerini ve bunun takipçisi olduklarını belirtti.

684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucunda, gaziler arasındaki eşitsizliklerin peyderpey giderilmeye başlandığını anlatan Erdem, gazi sayılmayanların, bu düzenlemeler sonucunda kimliklerini almaya başladıklarını, sayının azaldığını söyledi.

Geri kalanlar için de çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Erdem, "Gazilerimiz bizim kahramanlarımız. Şehitlerimizi ve onların emanetleri bizim için çok kıymetli. Tüm gaziler arasındaki eşitsizlik giderilmeli, unvanları verilmeli." dedi.

Gazetecilerin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün ilk toplantısını yaptığını anımsatıp, ücretin ne olması gerektiğine yönelik soruya Erdem, "Bu bizim için hassas bir konu. Türk milletinin hak ettiği refaha ulaşması için elden gelen her şey yapılmalı. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Rakamı biz belirleyemeyiz. Komisyon çalışmalarının sonucu hep birlikte göreceğiz." karşılığını verdi.

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