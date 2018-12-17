MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Sözleşmeli öğretmenlerimizle ücretli öğretmenlerimiz arasındaki farkın kaldırılmasını, öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge ile çalıştırılmasını ve engelli öğretmenlerimizin tamamının kendi branşlarında atanmasını bekliyoruz." dedi.

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin öğretmen atamaları ve öğretmenler arasındaki unvan farkları olduğunu belirtti.

Mevcut öğretmen arzının öğretmen açığını karşılayabilmesine rağmen öğretmen açığının her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Erdem, "Öğretmen istihdamında sorun yaşayan bölgelerde, sözleşmeli öğretmenlik ve geçici görevlendirme yolları ile geçici çözümler uygulanıyor. Güneydoğu başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yerinde yaşanan istihdam sorununa kalıcı çözümler bulunması gerekir." diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmenlerin geleceğe dönük kaygılar yaşadığını ve bunun da mutsuzluğa neden olduğunu ifade eden Erdem, "Sözleşmeli öğretmenlerimizle ücretli öğretmenlerimiz arasındaki farkın kaldırılmasını, öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge ile çalıştırılmasını ve engelli öğretmenlerimizin tamamının kendi branşlarında atanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Erdem, Milli Eğitim Bakanlığına soru önergesi verdiğini ve engelli öğretmen atamalarının ocak ayında gerçekleşeceği bilgisinin kendisine aktarıldığını açıkladı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığınca polisler için 3600 ek göstergesinin verilmesi çalışmalarının yapıldığını duyuran Erdem, kadın özel hareket polisi alımlarına yönelik ise bakanlıktan söz aldıklarını ve ilk alımda kadınların mutlaka istihdam edileceğini sözlerine ekledi.

