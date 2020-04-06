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MHP İstanbul milletvekili Feti Yıldız koronavirüse yakalandı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2020 22:56 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Feti Yıldız sosyal medya hesabından hastaneye yatırıldığını açıkladı.

MHP İstanbul milletvekili Feti Yıldız koronavirüse yakalandı!

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. MHP'li Yıldız, sosyal medya'dan paylaştığı mesajda kendisine koronavirüs pozitif teşhisi konulduğunu duyurdu.

FETİ YILDIZ KİMDİR?

Kayseri Sümer Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen ve İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni bitiren Feti Yıldız, okul bittikten sonra serbest avukat olarak çalışmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının içerisinde de görev alan Yıldız, Fransızca diline oldukça hakimdir.


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