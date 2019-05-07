MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarını, kentte hemşehri nüfusu yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanıyla görüşerek ve İstanbul İl Başkanlığı üyeleriyle iftarda bir araya gelerek başlatacak.

MHP, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından seçim çalışmaları için harekete geçti.

Bu kapsamda Genel Başkan Devlet Bahçeli, hemşehri nüfusu İstanbul'da yoğun olan illerin teşkilat başkanlarıyla perşembe günü bir araya gelecek.

Bahçeli, İstanbul'da 240 bin ve üzerinde hemşehri nüfusu bulunan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il başkanlarını Ankara‘ya çağırırken, sürece İstanbul'daki hemşehri dernekleri üzerinden katkı sağlanması planlanıyor.

Devlet Bahçeli'nin, il başkanlarından illerindeki partililerin İstanbul'daki hemşehrileriyle irtibatlı şekilde seçime destek olmalarını istemesi bekleniyor.