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MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

Genel Başkan Devlet Bahçeli, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için perşembe günü Genel Merkez'de İstanbul'da hemşehri nüfusu yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanıyla görüşecek - Bahçeli, cumartesi günü de İstanbul İl Teşkilatı ile iftarda bir araya gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarını, kentte hemşehri nüfusu yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanıyla görüşerek ve İstanbul İl Başkanlığı üyeleriyle iftarda bir araya gelerek başlatacak.

MHP, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından seçim çalışmaları için harekete geçti.

Bu kapsamda Genel Başkan Devlet Bahçeli, hemşehri nüfusu İstanbul'da yoğun olan illerin teşkilat başkanlarıyla perşembe günü bir araya gelecek.

Bahçeli, İstanbul'da 240 bin ve üzerinde hemşehri nüfusu bulunan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il başkanlarını Ankara‘ya çağırırken, sürece İstanbul'daki hemşehri dernekleri üzerinden katkı sağlanması planlanıyor.

Devlet Bahçeli'nin, il başkanlarından illerindeki partililerin İstanbul'daki hemşehrileriyle irtibatlı şekilde seçime destek olmalarını istemesi bekleniyor.

Bahçeli'nin, Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il teşkilatlarına bu konuda yoğun çalışma talimatı vereceği ifade ediliyor.

Söz konusu toplantılarda, seçimden başarılı sonuç alınması için 23 Haziran'a kadar izlenmesi gereken yolun ele alınacağı belirtiliyor.

- İstanbul'da ilk toplantı cumartesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da olacak.

Seçimin tekrarlanması halinde "İstanbul'a mitili atacağım" ifadesini kullanan Bahçeli, iftarda partisinin il teşkilatlarıyla bir araya gelerek bir anlamda İstanbul'daki seçim çalışmalarını başlatacak.

Bahçeli, dün YSK'nin kararının ardından divan üyelerini toplamış, toplantıdan "MHP, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm teşkilat birimleriyle her türlü gayretin içerisinde olacaktır." açıklaması yapılmıştı.

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