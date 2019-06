"MHP İstanbul'un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir"

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Attığınız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken, paçası tutuşan, tir tir titreyen gafillerdir. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul’un her yerindedir. İnkarcılar bilse ne yazar, bilmese ne çıkar, üç hilal İstanbul’un her yanındadır." dedi.

MHP'nin yeniden seçim kararının alındığı günden bu yana İstanbul’u karış karış gezdiğini ve vatandaşlarla kucaklaştığını kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Attığınız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken, paçası tutuşan, tir tir titreyen gafillerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul’un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir. İnkarcılar bilse ne yazar, bilmese ne çıkar, üç hilal İstanbul’un her yanındadır. Milletimizden aldığımız işaretler 23 Haziran’da emanetin ehline yani Cumhur İttifakı Adayı Sayın Binali Yıldırım Bey'e verileceğini göstermektedir. Çünkü CHP’nin ve iş birlikçilerinin çarpık ve mahsurlu siyaseti eriyiştedir, iniş halindedir. Süreç içinde herkes mayasının gereği neyse onu yapmış, zilletin foyası ortaya çıkmıştır.

Bunların attıkları her adımda maskeleri düşüyor, gizli gündemleri bir bir deşifre oluyor.

Mücadelemiz İstanbul’un geleceğinin yabancı başkentlerde belirlenemeyeceğini göstermek, İstanbul’un geleceğini güvence altına almak içindir.

PKK, İstanbul'a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez.

Mehmetçik katilleri İstanbul’da belediye yönetimini etkileyemez.

İstanbul’un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez.

İnanıyorum ki, İstanbullu kardeşlerim de bizimle aynı duyuş, seziş, şuur ve kararlılıktadır."