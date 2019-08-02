MHP-İyi Parti arasında “Kim kimi eritecek” polemiği

Türkiye’de milliyetçi-muhafazakar siyasette “kim kimi eritecek” polemiği başladı.MHP’li muhaliflerin Meral Akşener liderliğinde iki yıl önce kurduğu İyi Parti’deki olağanüstü kurultay öncesi Ankara’da siyaset yine “Erken seçim mi olacak” sorusuna kilitlendi. İyi Parti’nin olağanüstü kurultayı öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Partililere “geri dönün” çağrısında bulunmasını erken seçim hazırlığı olarak gören İyi Parti, önümüzdeki süreçte İyi Parti’den değil de MHP’den kopuş olacağına inanıyor.

Bahçeli’nin “geri dönün” çağrısının Türkiye için bir erken seçime işaret ettiği mesajını ilk olarak Twitter hesabından veren İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan neden böyle düşündüklerini DW Türkçe’ye anlattı.

“MHP’den kopuşlar olacak”

“Ruhen zaten MHP’de olmadığımız için MHP’den ayrıldık. MHP’den çıktık. Kimsenin MHP’ye dönmeyeceğini Bahçeli de çok iyi biliyor” diyen Türkkan, MHP’de kalan birçok yakın arkadaşlarının da MHP’den ayrılmak için gün saydıklarını savundu.

Türkkan, “Mutlu değiller. Hiç istemedikleri halde sürekli liderlerini övmek zorunda kalıyorlar. Göreceksiniz; önümüzdeki süreçte MHP’den kopuşlar olacak” iddiasında bulundu. MHP'nin ve AKP'yle kurduğu ittifakın kan kaybettiğini belirten Türkkan, Bahçeli'nin MHP'yi güçlendirmeyi başaramayacağını ve kaçınılmaz olarak erken seçimi gündeme getireceğini ileri sürerek "Kasım’da seçimi bekliyoruz” dedi.