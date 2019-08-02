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MHP-İyi Parti arasında “Kim kimi eritecek” polemiği

02.08.2019 21:05 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli’nin İYİ Partililere yaptığı “geri dönün” çağrısı erken seçim söylentilerini beraberinde getirdi.

MHP-İyi Parti arasında “Kim kimi eritecek” polemiği

Türkiye’de milliyetçi-muhafazakar siyasette “kim kimi eritecek” polemiği başladı.MHP’li muhaliflerin Meral Akşener liderliğinde iki yıl önce kurduğu İyi Parti’deki olağanüstü kurultay öncesi Ankara’da siyaset yine “Erken seçim mi olacak” sorusuna kilitlendi. İyi Parti’nin olağanüstü kurultayı öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Partililere “geri dönün” çağrısında bulunmasını erken seçim hazırlığı olarak gören İyi Parti, önümüzdeki süreçte İyi Parti’den değil de MHP’den kopuş olacağına inanıyor.

Bahçeli’nin “geri dönün” çağrısının Türkiye için bir erken seçime işaret ettiği mesajını ilk olarak Twitter hesabından veren İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan neden böyle düşündüklerini DW Türkçe’ye anlattı.

“MHP’den kopuşlar olacak”

“Ruhen zaten MHP’de olmadığımız için MHP’den ayrıldık. MHP’den çıktık. Kimsenin MHP’ye dönmeyeceğini Bahçeli de çok iyi biliyor” diyen Türkkan, MHP’de kalan birçok yakın arkadaşlarının da MHP’den ayrılmak için gün saydıklarını savundu.

Türkkan, “Mutlu değiller. Hiç istemedikleri halde sürekli liderlerini övmek zorunda kalıyorlar. Göreceksiniz; önümüzdeki süreçte MHP’den kopuşlar olacak” iddiasında bulundu. MHP'nin ve AKP'yle kurduğu ittifakın kan kaybettiğini belirten Türkkan, Bahçeli'nin MHP'yi güçlendirmeyi başaramayacağını ve kaçınılmaz olarak erken seçimi gündeme getireceğini ileri sürerek "Kasım’da seçimi bekliyoruz” dedi.

Türkkan, Bahçeli’nin İyi Parti’yi eritmek istediği sürecin Türkiye’nin ekonomik darboğazına denk geldiğine ve bunun da seçim için iyi bir zemin hazırladığına dikkat çekiyor. Türkkan "Bahçeli kaostadır ve İyi Parti asla fire vermeyecektir” çıkışında bulundu.

"İP” İYİ Parti oldu

İyi Parti, kurulduğundan beri parti ismini hiç kısaltma yaparak kullanmadı. MHP’liler ise İyi Parti’den söz ederken hep “İP” kısaltmasını kullanmayı tercih etti. Bahçeli’nin olağanüstü kurultay öncesi ilk kez İyi Parti ismini kullanması üzerine pek çok MHP'linin “İyi Parti” demeye başlaması dikkat çekiyor.

"İyi Parti’de gönlü MHP’de olan arkadaşlarımız var” diyen MHP’liler, Bahçeli’nin “geri dönün” çağrısının özellikle İyi Parti kurultayı sonrası karşılık bulacağına inanıyor.

MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay DW Türkçe’ye “Biz Lütfü Türkkan’a, CHP’den İyi Parti’ye tayini çıkmış Aytun Çıray’a ya da siyasi bir enkaza dönüşen Akşener’e zaten çağrıda bulunmadık. Onların tepki vermesi siyasi başarısızlıklarını da kabul ettiklerini gösteriyor” diyor. Akçay, “Göreceksiniz; İyi Parti’deki gönlü MHP’de olan arkadaşlarımız MHP’ye gelecek. Biz onları kucaklamaya hazırız. Bizim çağrımız, fikri bizimle olan arkadaşlaradır. CHP’nin paçasına yapışmış, HDP’yle işbirliği içindeki Akşener ve ekibini çağırmıyoruz” çıkışında bulundu.

"Seçimi isteyen İYİ Parti ve CHP”

İyi Parti’nin kurulduğu günden bugüne sadece “MHP karşıtlığı” yaptığını, siyasi bir parti gibi hareket etmediğini öne süren Akçay, “İyi Parti’nin erimesi kaçınılmazdır. Kurultay sonrasına herkes dikkat etsin” diye konuştu. Akçay siyaset kulislerinde dolaşan erken seçim senaryoları için de “Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan sürekli görüşüyor. Bizim bildiğimiz bir erken seçim hazırlığı yok” diyen Akçay, asıl seçimi İYİ Parti ve CHP'nin istediğini iddia ederek "Seçim İyi Parti isteyince olmuyor” yorumunu yaptı.

CHP'lilerden seçim için 2020 öngörüsü

İyi Parti ile MHP arasındaki çekişmeyi yakından izleyen ana muhalefet partisi CHP’de de bir erken seçim beklentisi var. Ancak CHP’liler bu yıl için değil de 2020 için bir erken seçim öngörüsünde bulunuyorlar. CHP'liler bu öngörüyü de ekonomik sıkıntılara dayandırıyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2023'e kadar seçim olmayacağı yönündeki açıklamalarına rağmen AKP’de de meraklı bir bekleyiş var. AKP’liler, partiden ayrılan Ali Babacan’ın kuracağı yeni partinin nasıl şekilleneceğinin erken seçim senaryolarına yön verebileceğini dile getiriyor.

“Daha merkezde” bir İYİ Parti

İyi Parti’nin olağanüstü kurultayının ardından partinin siyasette “daha merkeze taşınması” öngörülüyor. İyi Partili Lütfü Türkkan, “Yeni söylemlerimiz dikkat çekecek” derken, Suriyelilerden çok AKP’nin Suriye politikasındaki yanlışlara odaklanılacağını, ekonomideki sıkıntıların daha anlaşılır bir dille halka anlatılacağını ve Kürt sorunuyla ilgili mesajların daha öne çıkarılacağını söylüyor.

Türkkan “HDP parlamentodadır. Onlara kapıları tamamen kapamıyoruz. Terör örgütü ile bağlantılarını tamamen kesmelerine dönük beklentimiz sürüyor. Terör örgütü ile ilişkilerini kesmedikleri sürece onlarla ortak proje yapmamız mümkün görünmüyor” diyor.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

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