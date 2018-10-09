MHP-İyi Parti Gerilimi Neden Büyüyor?

Milliyetçi Hareket Partisi ile büyük ölçüde onun kadroların tarafından kurulan İyi Parti arasındaki gerilim büyüyor. MHP Üsküdar ilçe örgütünün organizasyonuyla bir grup MHP’li İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önünde eylem yaptı. Hem Üsküdar ilçe örgütünün hem de Meral Akşener’in yayınladığı videolarda, eylemcilerin “Çakallar nerede, bozkurtlar burada”, “Bir gece ansızın gelebiliriz”, “Meral şaşırma sabrımızı taşırma”, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye bağırdıkları eşiyle birlikte kapının önüne çıkan İyi Parti Genel Başkanı’nın da “Gelin buraya, vurun” diye bağırdığı görülüyor. Yaklaşık on dakika süren eylemin ardından MHP’liler evin önünde ayrılırken bu kez İyi Partililer evin önüne geldi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Türkkan: “Emniyet, Akşener için koruma talebimizi daha önce reddetti” Amerika’nın Sesi’nin konuştuğu İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Akşener’in korumasının olmadığını söyledi. Türkkan, “Biz bu konuda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuştuk. Ancak herhangi bir koruma genel başkanımıza tahsis edilmedi. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da konuyla ilgili aradım. Ancak kendisine ulaşamadığım için not bıraktım. Henüz geri dönüş olmadı. Dün akşamki hadiseye gelince biz provokasyona gelmeyiz. Ayrıca başta Sayın Bahçeli olmak üzere herkes şunu iyi bilmeli. Ne Sayın Genel Başkanımız ne biz bu tehditlere pabuç bırakmayız” diye konuştu.

Bahçeli Akşener’e, “Bu sana son ihtarım, büyük lafı dinle” demişti Dün geceki eylemin “yukarıdan-aşağıya” talimatlı olduğunu savunan Türkkan, aslında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü twitter paylaşımına atıfta bulunuyor. Zira MHP Genel Başkanı o paylaşımında, Salı günkü grup konuşmasında “Milliyetçi geçinen milliyetçilikten geçinen parti, Türklüğe hakareti af kapsamına almış. ‘Onu da affedelim’ diyor. 301. Maddeyi de araya sıkıştırmış. ‘Tekeden süt çıkmaz’ diye uzun uzun anlatıyordu ya hani… Evet, tekeden süt çıkmaz ama bilinsin ki saray yancısından da milliyetçi olmaz. Milliyetçiden de saray paspası olmaz, olamaz” diyen Meral Akşener’e “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle” dedi. Akşener de evinin önündeki gösteriden birkaç saat önce MHP liderinin bu sözlerine “demirden korkan trene binmez” yanıtını verdi. Kemal Can: “İktidar bloğu, krizin konuşulmaması için muhalefeti şeytanlaştırmak istiyor”

Uzun yıllardır MHP geleneğini takip eden gazeteci Kemal Can, MHP’li grubun Akşener’in evinde yaptığı eylemi ve Bahçeli’nin sert üslubunu iktidar bloğunun ekonomik krizle mücadele etme stratejisinin parçası olarak yorumluyor. Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Kemal Can, “Şu anda İyİ Parti, MHP için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Peki, fol yok, yumurta yok iken neden Bahçeli dozunu yükseltiyor? Çünkü iktidar bloğu ekonomik krizin konuşulmasını istemiyor. Krizle mücadele ve iktidarda kalma stratejisini muhalefeti bozmak ve onu şeytanlaştırmak üzerine kuruyor. Şu anda muhalefet onlara zarar vermiyor, kendi konsolidasyonlarını devam ettirmek için bir enstrümana ihtiyaç duyuyorlar. Muhalefet de o fonksiyonu görüyor” diyor. Arslan Bulut: “Türk milliyetçileri ekonomik krizde Amerikan firmasından medet umulmasına tepki göstermeli” Milliyetçi dünya görüşüne sahip gazeteci Arslan Bulut ise Türk milliyetçilerinin iki partisi arasında siyasi tartışma olabileceğini ama bir partiye mensup kişilerin bir diğer partinin kadın genel başkanın evine gitmesinin yakışıksız bir durum olduğunu söyledi.

Yeniçağ gazetesinde köşesinde yarın yayınlanacak yazısında bu konuya değindiğini söyleyen Bulut, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede, “Yerel seçimler öncesi belediye başkanlıklarını almak için mücadele etmek anlaşılır bir şey. Ancak Türk milliyetçiliği iddiasındaki kişilerin bir başka Türk milliyetçisi partinin kadın genel başkanının evine gitmesi utanılacak bir durum. Bugün Türk milliyetçileri Amerikan ordu güçlerinin güneyden Türkiye’yi kuşatmasına tepki göstermeleri gerekir. Ya da ekonomik kriz yaşanırken bir Amerikan firmasından medet umulmasına karşı eylem yapması gerekir. Milli devlete aykırı işlere karşı çıkılması gerekirken bu tür hadiseler onlara bir şey katmaz” dedi. Genel merkez Üsküdar ilçe örgütünü feshetti, İstanbul polisi 11 kişiyi gözaltına aldı Dünkü olayın ardından MHP Genel Merkezi, Arslan Bulut’un da belirttiği gibi Üsküdar ilçe yönetimini görevden alırken MHP İstanbul İl Başkanlığı aynı saatlerde bir basın açıklaması yayınlayarak Akşener’i “demokratik protesto hakkına bayağı davranışlarda bulunarak provokasyona davetiye” çıkardığını söyledi.