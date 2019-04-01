MHP İzmir İl Başkanı: Demek ki bir eksiğimiz var

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'de Millet İttifakı adaylarının Büyükşehir ve birçok ilçe belediye başkanlığında ipi göğüslediği yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Şahin, "Milletin hesabı hep doğrudur, millete diyecek bir şeyimiz yok. Demek ki bir eksiğimiz var ki, bu kadar oy verdiler" dedi.

AK Parti ile ittifak yaparak yerel seçimlere katılan MHP, İzmir'de Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere olmak üzere İzmir'deki 5 ilçede kendi adaylarını çıkardı. Diğer ilçelerde yarışa AK Partili adaylar katıldı. MHP, Aliağa Belediye Başkanlığı'nı mevcut başkan Serkan Acar ile yeniden kazanırken, diğer ilçelerde seçimi kaybetti. Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Çok uzun bir kampanya dönemi geçirdik. Aşağı yukarı 120 gündür takım arkadaşlarımız ve adaylarımızla sahadayız. Başta AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci olmak üzere, teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Millete küsülmez, milletin hesabı da hep doğrudur. Millete diyebilecek bir şeyimiz yok. Demek ki bir eksiğimiz var ki bu kadar oy verdiler. Buna rağmen sevineceğimiz üç beş nokta da mevcut. Sayın Devlet Bahçeli x+y=z yüzde 52 oy oranınının baraj sınırı olduğunu söylemişti. Türkiye çapında yüzde 52'nin üzerinde oy alındı. İzmir'de de yüzde 33 olan oyumuz yüzde 38'e çıktı. Biz bir belediyemizi muhafaza ettik. Cumhur İttifakı ortağımız ile birlikte de belediyeler kazandık. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Sahada gördüklerimize göre belirlediğimiz hedef 20 ilçe idi. Demek ki eksiklikler yapmışız. 500 oy ile bir yerde kaybetmişiz, 150 oyla bir yerde kaybetmişiz. Karaburun'da 200, Beydağ'da 150 oy ile kaybetmişiz. Söylediğimiz ilçelerin tamamında 1000- 1500 oyla kaybettik. 24 Haziran'da yüzde 4.8 oy aldığımız yerde bugün yüzde 45 oy aldık. Bizim açımızdan çok da kötü olmayan bir performans sergilendi" diye konuştu.

MHP İl Başkanlığı'nda bekleyişi sürdüren partililer ise, seçim sonuçlarını "Hayırlısı olsun" diyerek karşıladı.

