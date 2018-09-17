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MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, görevi bıraktı.

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, görevi bıraktı. Görevi bıraktığını sosyal medya hesabından duyuran Karataş, "Muhterem Genel Başkanım Devlet Bahçeli tarafından atandığım MHP İzmir İl Başkanlığı görevimi bir başka dava arkadaşıma devrediyorum" diye yazdı.
MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, görevi bıraktı. Karataş, görevi bıraktığına dair açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Karataş, "21 Ekim 2011 tarihinde hareketin lideri, muhterem Genel Başkanım Devlet Bahçeli bey tarafından atandığım MHP İzmir İl Başkanlığı görevimi bir başka dava arkadaşıma devrediyorum. Bu güne kadar ifa ettiğim bu kutlu görevle beni onurlandıran liderim Devlet Bahçeli Bey'e şükranlarımı arz ediyor, ellerinden öpüyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" diye yazdı.
Karataş, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Görev sürem boyunca bizden desteğini esirgemeyen, partimizin her kademesinde görev yapan başta genel merkez yöneticileri ve görevlileri olmak üzere, İzmir’de birlikte görev yaptığım il yöneticisi, ilçe başkanı ve yöneticilerine, Ülkü Ocakları başkanları ve yöneticilerine vakıf, sendika başkanı ve yöneticilerine ve hareketin mensubu vefakar cefakar yiğit dava arkadaşlarıma ülküdaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim."
Açıklamasında ayrıca hareketin bir evladı olarak, bundan böyle Bahçeli’nin emrinde teşkilatın yanında bir nefer olarak mücadele edeceğini de yazan Karataş, elinden gelen bütün gayreti ortaya koyacağını belirttti.
Karataş, görevi bırakmasına dair DHA’ya yaptığı açıklamada, "Genel merkez ile görüşülerek alınan bir karar. Bir yere gitmiyorum, yine teşkilatımın içerisindeyim. Karşılıklı olarak bu karar alındı. Şimdi göreve gelecek kişi, liderin takdiri ile gelecek" dedi.
Genel Merkez'in ise il başkanı olarak atayacak isim üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

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