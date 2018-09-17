MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı (2)

VEYSEL ŞAHİN ATANDI

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş'ın il başkanlığı görevini bırakmasının ardından yerine atanan isim belli oldu. Genel Merkez, MHP İzmir İl Başkanı olarak İl Başkanvekili görevini yürüten Veysel Şahin'i atadı. MHP'de yeni atama istifadan 4 saat sonra yapılmış oldu. MHP'de il başkan yardımcısı olan Şahin, 2006 genel seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmişti.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

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