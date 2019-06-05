MHP İzmir teşkilatından İstanbul seçimi için 100 avukat

Davut CAN- Melis KARAKUZU/İZMİR, (DHA) - MHP İzmir il teşkilatı üyeleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde bir araya gelerek, bayramlaştı. Törende konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 23 Haziran'da yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine İzmir'den 100 avukat görevlendireceklerini söyledi. MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, 'cumhur ittifakı'nın İstanbul'u kaybetmesi durumunda erken seçim olacağına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İstanbul'u inşallah kazanacağız; ama aksi durum olursa bu ülke yönetimini etkileyecek bir durum değil. Zaten 'cumhur ittifakı' yüzde 52 ile bu ülkeden güvenoyunu almıştır" dedi.

MHP İzmir il teşkilatınca Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, Kültürpark'taki Göl Gazinosu'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Aliağa Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Kalyoncu ve Osmanağaoğlu, tüm masaları tek tek ziyaret ederek, partililer ile sohbet etti. Açılış konuşmasını yapan Veysel Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen ve 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde görev yapmak üzere İzmir'den 100 avukat göndereceklerini söyledi. Şahin, "Bayramlar bizleri birbirimize yaklaştıran, aynı duygularda buluşturan umut, birlik ve dirliği sağlayan günlerdir. Bizim için bayramlar bir paylaşma ve gönül köprülerini güçlendirme vesilesidir. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Birliğimizi ve dirliğimizi perçinlemek için yüreğe yürek koymak ve düşmanlarımıza buradayız demek için geldiniz. Bizim en büyük değerimiz ülkücülüktür. Bizleri bir aile yapan, başarı ve sevinçte, zorlukta ve kederde bir araya getiren hep dava şuuru olmuştur. Bayram vesilesiyle sizlerden bir ricam var; bana sorumluluklarımı unutturmayın, bana bizim bizden başka kimsemiz olmadığını unutturmayın. Bana ülkücülükten daha değerli hiçbir şey olmadığını unutturmayın" diye konuştu.

Konuşmasında, tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de değinen Şahin, "FETÖ İstanbul ile yatıyor, İstanbul ile kalkıyor. Temel, Kemal ve Meral İstanbul ile yatıyor, İstanbul ile kalkıyor. Bu kadar Türkiye düşmanı tek bir hedefe yöneldiyse biz boş mu duracağız, planları bozmayacak mıyız? CHP'nin İstanbul'u PKK ve HDP ile birlikte yönettiğini düşünebiliyor musunuz? Sandıkların yüzde 10'u yeniden sayıldı, aradaki fark 29 binden 13 bine düştü. Bu hırsızlık değil de nedir?" dedi.

'MİTİL' TARTIŞMASI

Prof. Dr. Kalyoncu ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'a mitil sereceğim" açıklamasının çarpıtıldığını belirterek, "Zeka önemli bir şey. Başkanlık Divanı'nın tamamı İstanbul'da; il başkanlarımızın, milletvekillerimizin büyük birçoğu İstanbul'da. İstanbul'un her yerinde MHP müthiş bir çalışma sergiliyor. Genel başkanımız, mitili zaten İstanbul'a attı. Bu söz, İstanbul'da çalışma yapılacağını, MHP'nin meydanlarda ve sokaklarda olacağını ifade ediyor. Bu söz üzerinden genel başkanımıza sataşma niyeti taşıyanları uyarıyoruz, zekanızı geliştirin" diye konuştu.

'ÜLKE YÖNETİMİNİ ETKİLEYECEK DURUM DEĞİL'

'Cumhur ittifakı'nın İstanbul'u kaybetmesi durumunda erken seçim olacağına dair söylentiler olduğunu belirten Kalyoncu, "İstanbul'u inşallah kazanacağız; ama aksi bir durum olursa bu ülke yönetimini etkileyecek bir durum değil. Zaten 'cumhur ittifakı' yüzde 52 ile bu ülkeden güvenoyunu almıştır" dedi.

MHP'li Tamer Osmanağaoğlu da partililerin bayramını kutlayarak, "Ramazan ayı, güzelliklerin anılmasının gerektiren bir ay olmasına rağmen fitneyi, fesadı ve masum kanı dökmeyi görev addetmiş, hakka düşman, batıla köle olmuş PKK terör örgütünün elinden kan yine eksik olmamıştır. Allah'tan dileğim, şehit ailelerimizin bu bayramı, kıymetli evlatlarının yokluğunu en az derecede hissederek geçirmeleridir" diye konuştu.