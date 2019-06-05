MHP İzmir teşkilatından İstanbul seçimi için 100 avukat

Davut CAN- Melis KARAKUZU/İZMİR, (DHA) - MHP İzmir il teşkilatı üyeleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde bir araya gelerek, bayramlaştı. Törende konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 23 Haziran'da yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine İzmir'den 100 avukat görevlendireceklerini söyledi. MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, 'cumhur ittifakı'nın İstanbul'u kaybetmesi durumunda erken seçim olacağına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İstanbul'u inşallah kazanacağız; ama aksi durum olursa bu ülke yönetimini etkileyecek bir durum değil. Zaten 'cumhur ittifakı' yüzde 52 ile bu ülkeden güvenoyunu almıştır" dedi.

MHP İzmir il teşkilatınca Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, Kültürpark'taki Göl Gazinosu'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Aliağa Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Kalyoncu ve Osmanağaoğlu, tüm masaları tek tek ziyaret ederek, partililer ile sohbet etti. Açılış konuşmasını yapan Veysel Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen ve 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde görev yapmak üzere İzmir'den 100 avukat göndereceklerini söyledi. Şahin, "Bayramlar bizleri birbirimize yaklaştıran, aynı duygularda buluşturan umut, birlik ve dirliği sağlayan günlerdir. Bizim için bayramlar bir paylaşma ve gönül köprülerini güçlendirme vesilesidir. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Birliğimizi ve dirliğimizi perçinlemek için yüreğe yürek koymak ve düşmanlarımıza buradayız demek için geldiniz. Bizim en büyük değerimiz ülkücülüktür. Bizleri bir aile yapan, başarı ve sevinçte, zorlukta ve kederde bir araya getiren hep dava şuuru olmuştur. Bayram vesilesiyle sizlerden bir ricam var; bana sorumluluklarımı unutturmayın, bana bizim bizden başka kimsemiz olmadığını unutturmayın. Bana ülkücülükten daha değerli hiçbir şey olmadığını unutturmayın" diye konuştu.