MHP Kadın Kolları Genişletilmiş İstişare Toplantısı

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, "Biz 2019 yerel seçimlerine hazırız. İddialıyız 2019 yerel seçimleri kadınlarımızın seçimleri olacaktır." dedi.
Taşlıçay, MHP Kadın Kolları tarafından "Kadınlar Güçlensin, Türkiye Büyüsün" temasıyla düzenlenen Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Milliyetçi Hareket'in kadınlarının, milletin hizmetinde geçmişine layık, liderine bağlı bir şekilde geleceğe yürüdüğünü belirtti.
MHP Kadın Kolları'nın 2023 stratejik hedeflerinin hazır olduğunu anlatan Taşlıçay, toplantının içeriğine ilişkin bilgi verdi.
Taşlıçay, "Biz 2019 yerel seçimlerine hazırız. İddialıyız 2019 yerel seçimleri kadınlarımızın seçimleri olacaktır. İddialıyız 81 ilde kadınlarımız partimizin lokomotifi olacaktır. İddialıyız, kadın sorununu çözecek iradenin yegane sahibiyiz. Bizler çözümün tarafı olacağız. Edilgen değil, etken olacağız. " diye konuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ise siyasette kadın sayısının az olduğuna işaret ederek, sayıyı artırmak için buna neden olan sorunlarla başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
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