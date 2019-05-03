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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

"(İş sağlığı ve iş güvenliği) Ülkemizde özellikle orta ve küçük ölçekli iş yerleri büyük ölçekli iş yerlerine oranla daha sorunludur"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda, "Ülkemizde özellikle orta ve küçük ölçekli iş yerleri büyük ölçekli iş yerlerine oranla daha sorunludur." dedi.

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası dolayısıyla çeşitli değerlendirmede bulundu.

İş sağlığı kavramının sadece işçi sağlığını değil iş ortamını ve iş ortamının sağlığını da kapsadığını anlatan Aycan, Türkiye'de iş sağlığı ve iş güvenliği alanında hala ciddi sorunların bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, iş kazaları bakımından Avrupa birincisi olduğunu öne süren Aycan, şöyle konuştu:

"İş sağlığı konusunda çıkarılan yasalarda sorun yoktur ancak yapılan faaliyetler gerçek anlamda etkili değildir. TÜİK verilerine göre 2016 yılında iş kazası sayısı 286 bindir. İş kazasına bağlı ölüm sayısı ise bin 405'tir. Bu rakamlar kayıtlı işçi kesimini kapsamaktadır. Ülkemizde hala maden kazaları yaşanmakta buna bağlı ölüm olayları meydana gelmektedir. Bizden çok daha fazla madene sahip Almanya'da bile 1980 yılı sonrası yaşanan kazalarda ölüm sayısı sadece birdir. Ülkemizde özellikle orta ve küçük ölçekli iş yerleri büyük ölçekli iş yerlerine oranla daha sorunludur. Bu iş yerleri daha ilkel şartlarda faaliyet göstermekte bu da iş sağlığı ve iş güvenliği alanında daha çok soruna neden olmaktadır."

Toplumda iş sağlığı ve iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aycan, güvenliğe yönelik faaliyetlerin artırılmasının yanı sıra denetim ve yaptırımların uygulanabilirliğinin geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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İş Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM

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