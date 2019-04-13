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MHP kampının ilk gününde seçim sonuçlarını değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 17:21 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Kızılcahamam’da düzenlediği kampın ilk oturumu sonlandı.MHP’nin, 2 günlük kampının ilk günü bugün tamamlandı.

MHP kampının ilk gününde seçim sonuçlarını değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Kızılcahamam’da düzenlediği kampın ilk oturumu sonlandı.
MHP’nin, 2 günlük kampının ilk günü bugün tamamlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen bugünkü toplantının ilk oturumunda, MHP Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan ekonomi, Sadir Durmaz yerel seçim sonuçları ve Feti Yıldız da seçim itirazı ve tartışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Alınan bilgiye göre, oturumda MHP’nin, Iğdır’da reddedilen itirazına önümüzdeki günlerde olağanüstü itiraz edeceği de konuşuldu.

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