MHP, Kars merkezde seçimlerin iptalini istedi

Kars'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarına MHP itirazlarını sürdürüyor. HDP'li Ayhan Bilgen'in en çok oyu aldığı seçimle ilgili Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik, 2 Nisan günü avukatları aracılığıyla Merkez İlçe Seçim Kurulu'na müracaat ederek 167 sandıktaki oyların yeniden sayımını talep etti. Seçim kurulunun kararıyla yapılan sayım sonunda HDP'li Bilgen'in oyları artarken, MHP'li Nazik'in oylarında azalma oldu. Parti yetkililerinin de katıldığı sayım sonrası HDP'li Ayhan Bilgen'in 12 bin 181 olan oyu 12 bin 192'ye çıktı. MHP'li Çetin Nazik'in oyu ise 10 bin 954'e düştü.

SEÇİMİN İPTALİNİ İSTEDİ



Oyların sayımının ardından MHP, bugün akşam saatlerinde İl Seçim Kurulu'na Kars merkezde seçimin iptalini talep eden dilekçeyle müracaatta bulundu. Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy imzasıyla İl Seçim Kurulu'na sunulun dilekçede, bazı mahallelerde kurulan sandıklarda terör örgütünün seçmene baskı yaptığı ileri sürüldü. Cezaevinde kalan hükümlülere de oy kullandırıldığına yer verilen dilekçede şu iddialar dile getirildi: